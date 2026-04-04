Pärnu kesklinna silla remondi projekteerimishanke võitis Slovakkia ettevõte

Pärnu linn kaalub kesklinna silla rekonstrueerimisel silla avatavaks tegemist ja ootab nüüd, et ettevõte pakuks välja lahendused nii avatava kui ka mitteavatava silla tegemiseks.

Linnavalitsus tahab, et praegu halvas seisus olev rekonstrueerimisele minev kesklinna sild hakkaks visuaalselt välja nägema nagu kunagi samas kohas asunud nelja kaarega Suursild.

Projekteerimistööd võtavad linna sõnul umbes pool aastat ja lähevad maksma ligi 243 000 eurot. Silla rekonstrueerimistööd tahetakse valmis saada 2028. aasta sügiseks.

Pärnu abilinnapea Robert Kiviselg ütles, et slovakid on oma dokumentatsiooni ära esitanud ja kõik vastab nõuetele ning nüüd jääb üle ainult loota, et kaks eelprojekti võimalikult kiiresti valmis saavad.

"Üks projekt on selline, kus ta joonestab valmis kinnise silla ja teine variant on selline, kus ta joonestab avatava silla. Mõlema projekti puhul kirjutab juurde ka orienteeruva hinna, et mis sellise silla ehitus võiks maksma minna. Ja umbes poole aasta pärast saame me teha otsuse, et kuidas me edasi liigume," sõnas Kiviselg.