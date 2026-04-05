USA eriüksused päästsid ka teise Iraani kohal allakukkunud lenduri

USA relvajõudude eriüksus päästis ka teise Iraanis alla tulistatud lennuki meeskonnaliikme, kes oli rohkem kui ööpäeva suutnud ennast teda otsivate Iraani sõdurite ja kohalike eest varjata.

Edukast päästeoperatsioonist teatas USA president Donald Trump, kelle sõnul tõid eriüksuslased lenduri Iraanist välja pühapäeva varahommikul.

"ME SAIME TA KÄTTE!" kirjutas Trump sotsiaalmeedias. "Mu kaasmaalased, viimase paari tunni jooksul on Ameerika Ühendriikide sõjavägi viinud läbi ühe USA ajaloo julgeima otsingu- ja päästeoperatsiooni ühe meie uskumatu meeskonnaliikme heaks, kes on ka juhtumisi kõrgelt lugupeetud kolonel ja kelle kohta mul on hea meel teile teatada, et ta on nüüd OHUTUS KOHAS ja TERVE!"

Iraan õhutõrje poolt reede hommikul riigi edelaosas alla tulistatud hävitaja F-15E piloot päästeti üsna kohe pärast seda, kui lennuk tabamuse sai.

USA ametnike sõnul katapulteerus piloot ohutult ja kaks sõjaväekopterit leidsid ja tõid ta ära, kuid teine ​​meeskonnaliige, relvasüsteemi ohvitser, jäi kadunuks.

Reedel toimunud päästeoperatsiooni käigus jäi pilooti vedanud USA relvajõudude kopter Iraani sõjaväe tule alla ning mõned selle meeskonnaliikmed said haavata, teatasid USA ametnikud, kuid kopter jõudis siiski ohutult tagasi.

Reedel otsingumissioonil osalenud lennuk A-10 Warthog süttis põlema ja sai kahjustada. Warthogi piloot katapulteerus Pärsia lahe kohal ja ta leiti edukalt, teatasid USA ametnikud.

Iraani võimud olid kohaliku meedia teatel pannud USA sõduri tabamise eest välja suure autasu ning lisaks Iraani relvajõududele otsisid teda ka kohalikud elanikud.

Päästeoperatsiooniga kaasnesid pettemanöövrid

Trumpi administratsiooni kõrge ametnik ütles USA väljaandele Axios, et enne F-15 meeskonnaliikme leidmist ja päästeoperatsiooni käivitamist algatas Luure Keskagentuur (CIA) Iraanis pettekampaania, et kohalike võimude tähelepanu kõrvale juhtida. Selle osana levitati infot, mis viitas sellele, et USA väed olid ta juba leidnud ja püüavad teda maad mööda riigist välja viia.

Ametniku sõnul kasutas CIA lenduri leidmiseks oma ainulaadseid võimeid. "See oli nagu nõela otsimine heinakuhjast, välja arvatud see, et antud juhul oli tegemist vapra ameeriklasega, kes peitis end mäelõhes ja oli ilma CIA võimeteta praktiliselt nähtamatu," ütles ametnik.

Ametniku sõnul jagas CIA piloodi täpset asukohta kohe Pentagoni ja Valge Majaga. Seejärel käskis USA president viivitamatult päästeoperatsiooni alustada, mille Pentagon ka ellu viis, samal ajal kui CIA jätkas missiooni toetamist reaalajas luureandmetega.

Päästmisel puhkes lahing

Väljaande The New York Times info kohaselt varjas allatulistatud lendur ennast umbes kaks päeva Iraani mägedes, relvastatud vaid püstoliga.

"Kui Ameerika üksused allatulistatud piloodile lähenesid, puhkes (Iraani üksustega - toim.) tulevahetus... Lõpuks õnnestus USA-l ohvitser operatsiooni käigus, milles osalesid sajad eriväelased, välja tuua," vahendas Ukraina väljaanne Dialog.ua artiklit.

"See vapper sõdalane oli vaenlase liinide taga, Iraani reetlikes mägedes. Meie vaenlased jahtisid teda... Ta sai vigastada, aga temaga saab kõik korda," kirjutas Trump.

Ta märkis, et Pentagon jälgis pidevalt piloodi asukohta, planeerides otsingu- ja päästeoperatsiooni. Operatsioonis osales kümneid lennukeid.

Alla tulistatud lennuki piloot päästeti varem, aga presidendi sõnul jäeti see info ametlikult kinnitamata, et mitte ohtu seada teist päästeoperatsiooni.

"Asjaolu, et meil õnnestus mõlemad operatsioonid läbi viia ilma ÜHEGI ameeriklase surma või haavata saamiseta, tõestab taas kord, et oleme saavutanud ülekaaluka õhuülekaalu ja õhuülekaalu Iraani üle," kirjutas USA juht.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: CBS News, Reuters

