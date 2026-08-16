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Iraan pani USA sõdurite tapmise või vangistamise eest välja preemia

Välismaa
Iraan pani USA sõdurite tapmise või vangistamise eest välja preemia.
Iraan pani USA sõdurite tapmise või vangistamise eest välja preemia. Autor/allikas: SCANPIX/AP
Välismaa

Iraani sõjavägi teatas pühapäeval, et pakub 30 000 dollari suurust preemiat USA sõdurite tapmise või vangistamise eest ning kui seda teeb naine, on preemia kahekordne.

Riikliku uudisteagentuuri IRNA teatel ütles armeejuht Amir Hatami, et plaan koostati vastusena "suurele hulgale palvetele" rahalises toetuses osalemiseks.

Teadaolevalt ei ole Lähis-Ida sõja ajal USA maavägesid Iraani saadetud, erandiks on aprillis toimunud päästemissioon allatulistatud Ameerika piloodi päästmiseks.

Hatami ei täpsustanud, kus või millal USA sõdurite tapmine või vangistamine peaks toimuma.

"Igaüks, kes tapab või vangistab ja annab üle sissetungiva Ameerika sõjaväelase, saab Iraani Islamivabariigi armeelt preemiaks 30 000 dollarit ehk viis miljardit tomaani," ütles Hatami, kasutades mitteametlikku ühikut, mis võrdub 10 000 Iraani riaaliga.

"Vaprad Iraani naised, kes sellise teo toime panevad, saavad kahekordse preemia," lisas ta.

Sõda Teherani ja Washingtoni vahel algas 28. veebruaril, kui Ühendriigid koos Iisraeliga Iraani ründasid.

Ligi 40 päeva kestnud lahingutele järgnes aprillis relvarahu ning juunis sõlmitud rahukõneluste raamlepe, mis hiljem aga kokku varises.

Sellest ajast saadik on Iraan ja USA aeg-ajalt tulevahetusi pidanud, lahingutegevus on peamiselt koondunud Lõuna-Iraani ja Hormuzi väina ümbrusesse.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: AFP-BNS

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