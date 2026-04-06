Politsei pidas Valga tapmise tõttu kinni viis inimest

Autor/allikas: Tauno Peit/ERR
Eesti

Politsei on pidanud Valgas toimunud tapmisega seoses kuriteos kahtlustatavana kinni viis inimest: 17-aastase, 19-aastase ja 15-aastase noormehe ning lisaks ka 24-aastase mehe ja 43-aastase naise.

Noormehed on politseile varasemast tuttavad ning kahtlustatavatel ja kannatanul on olnud ka varasemaid kokkupuuteid.

Politsei Kagu jaoskonna juht Tamar Tamm ütles, et nad jätkavad uurimist ning tõendite kogumist, et teha kindlaks, kuidas sündmused arenesid ning missugune oli kahtlustavate roll laupäeva öösel toime pandud jõhkras kuriteos. Mehe surma täpne põhjus on samuti selgitamisel, aga sellele annab vastuse ekspertiis.

"Arusaadavalt riivab selline traagiline sündmus kohaliku kogukonna turvatunnet, kuid politsei hinnangul ei ole ohutase Valgas tõusnud. Inimesed võivad jätkata oma igapäevaseid tegevusi. Turvatunde hoidmiseks suhtleb politsei koolide ja kohaliku omavalitsusega ning suurendab Valga linnas oma nähtavust," sõnas Tamm.

Vanemprokurör Ingmar Laas lisas, et prokuratuur taotles Tartu maakohtult 15-, 17- ja 19-aastase noormehe ning 43-aastase naise vahistamist. 

"Menetluses oleme välja selgitanud, et seltskond veetis ööl vastu laupäeva Valgas Pedeli jõe lähistel ühiselt aega ja tarvitas alkoholi. Praegustel andmetel tekkisid alkoholi tarvitamise käigus isiklike suhete pinnalt erimeelsused, mis eskaleerusid jõhkraks vägivallaks. Kannatanu peksmises osales vahetult mitu kahtlustatavat, kuid juhtunul oli ka pealtvaatajaid. Mõni aeg pärast peksmist pussitas üks kahtlustatavatest kannatanut ja ta visati Pedeli jõkke."

Vanemprokuröri sõnul filmiti nii peksmist kui ka pussitamist. Ta palus, et neid ei jagataks sotsiaalmeedias ega kirjeldataks ajakirjanduses, sest tapmisega seotud teabe levitamine taasohvristab kannatanut ja raskendab tõe tuvastamist. 

"Tõendite kogumine kriminaalmenetluses jätkub, mistõttu on paljud juhtumi asjaolud ja peksmises osalenute rollid veel selgitamisel ja kontrollimisel," lisas vanemprokurör Ingmar Laas. 

Toimetaja: Urmet Kook

