E-piim Tootmise tootmisüksused lähevad müüki

Raskustes AS-i E-piim Tootmine pankrotihaldur Olev Kuklase ütles, et võlausaldajate koosolek otsustas esmaspäeval kolm ettevõtte tootmisüksust müüa ning kuni pankrotivara müügini jätkata ettevõtte tegevusega. Võlgasid on esialgsetel andmetel üle 200 miljoni euro.

Kuklase rääkis, et pankrotiseadus näeb ette, et esimesel koosolekul valivad võlausaldajad pankrotitoimkonna ning otsustavad halduri kinnitamise, ettevõtte tegevuse jätkamise ja juriidilisest isikust võlgniku lõpetamise. Esmaspäevasel koosolekul aga pankrotitoimkonda ei valitud.

"Võlausaldajad otsustasid nii, kuivõrd ei jõutud kokkuleppele, kas toimkonnas peaks olema viis või kolm liiget. Seetõttu ta jäi valimata. Pankrotiseadus määratleb seda taoliselt, sest seal on suhteliselt keeruline regulatsioon: otsuse poolt peab olema vähemalt pool kohalviibivatest võlausaldajatest. Kuna enamus olid vastu, jätkatakse üldkoosoleku vormis," rääkis Kuklase.

Kuklase märkis, et haldurid otsustati kinnitada ja võeti vastu otsus ettevõtte tegevuse jätkamise kohta.

"Kinnitati, et ettevõte jätkab praegu tegevust, aga tegevus lõpetatakse peale pankrotivara müüki," sõnas Kuklase.

Pankrotivara müük otsustati Kuklase sõnul läbi viia kolmes etapis.

"Paide ja Põltsamaa tehased müüakse kui käitis avalikul enampakkumisel ning esialgne planeeritud alghind on 80 miljonit. Järva-Jaani tehase müük toimub alghinnaga kaheksa miljonit. See müük toimub samal ajal, kui toimub Paide ja Põltsamaa tehaste müük. Kokku on seal kolm tootmisüksust: Paide, Põltsamaa ja Järva-Jaani," ütles Kuklase.

"Lisaks on veel teatud seadmed, mis ei ole tänasel hetkel kasutusel, ja nende müük toimub eraldi vastavalt vastu võetud hindadele," rääkis Kuklase.

Võlgasid on Kuklase sõnul esialgsetel andmetel ettevõttel üle 200 miljoni, aga see ei pruugi olla kogu maht.

"Küsimus on selles, et võlausaldajatel on õigus pärast pankroti väljakuulutamist kahe kuu jooksul oma nõuded esitada. Seetõttu on täna veel natuke vara rääkida kui palju see tegelik maht on," ütles ta.

"Varade väärtus selgub avalikul enampakkumisel. Bilansiliselt on need 193 miljonit, aga kuivõrd alghind on 80 miljonit miljonit pluss kaheksa miljonit ja lisaks veel teatud seadmete hinnad, siis seda, milliseks enampakkumise lõpphind kujuneb, ei ole võimalik prognoosida," lausus Kuklase.

Järgmise koosoleku kutsuvad tema sõnul kokku võlausaldajad või pankrotihaldurid, aga veel ei ole teada, millal see vajadus tekib.