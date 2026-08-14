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E-Piima tootmisüksuste enampakkumisel kerkis hind 135 miljoni euroni

Majandus
E-Piima Paide piimakombinaat.
E-Piima Paide piimakombinaat. Autor/allikas: Olev Kenk/ERR
Majandus

Pankrotistunud AS-i E-Piim Tootmine Paide ja Põltsamaa tootmisüksuste avalik enampakkumine lõppes edukalt: parim pakkumine tehti hinnaga 135 250 000 eurot.

Nädala aja eest alanud enampakkumisel, mis lõppes 14. augustil, müüs pankrotihaldur 80 miljoni euro suuruse alghinnaga E-Piim Tootmise Paides ja Põltsamaal asuvaid tootmisüksusi.

Pankrotihaldur Indrek Lepsoo ütles ERR-ile, et oksjon lõppes edukalt ja parim pakkumine tehti hinnaga 135 250 000 eurot.

"Võitja nime saame avaldada, kui võimalik vastuväidete tähtaeg on möödunud ja tehing õnnelikult lõpule viidud," lisas Lepsoo.

Enampakkumisel müüdud vara hulgas olid Paides Mündi 64/ Ruubassaare tee 12 asuv kinnistu ja Mündi 62 asuv kinnistu ning kinnistud Põltsamaal Välja 4, Jõgeva mnt 1, Roheline 18 ja Kungla 2.

Lisaks hõlmas oksjonile pandud tootmisettevõte 80 protsenti OÜ E-Piim Transport osakapitalist ning 22,6 protsenti BioCC OÜ osakapitalist. Ka sisaldusid pakkumises E-piimale kuuluvad kaubamärgid, sõidukid, lepingud, sealhulgas töölepingud ja muu vara.

Kaheksa miljoni euro suuruse alghinnaga enampakkumisele pandud E-Piim Tootmise Järva-Jaani tehas enampakkumisel ostjat ei leidnud.

E-Piima pankroti kuulutas kohus välja 12 märtsil.

Toimetaja: Karin Koppel

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