Algas pankrotistunud E-Piima tootmisüksuste enampakkumine

Pankrotihaldur müüb E-Piim Tootmise Paides ja Põltsamaal asuva juustutehase varasid alghinnaga 80 miljonit eurot, millele ei lisandu käibemaksu.

Ettevõttele kuuluvad Paides Mündi 64/ Ruubassaare tee 12 asuv kinnistu ja Mündi 62 asuv kinnistu ning kinnistud Põltsamaal Välja 4, Jõgeva mnt 1, Roheline 18 ja Kungla 2.

Lisaks hõlmab oksjonile pandud tootmisettevõte 80 protsenti OÜ E-Piim Transport osakapitalist ning 22,6 protsenti BioCC OÜ osakapitalist. Ka sisalduvad pakkumises E-piimale kuuluvad kaubamärgid, sõidukid, lepingud, sealhulgas töölepingud ja muu vara.

E-Piim Tootmise piimapulbri ja või tootmise ettevõte koos selle Järva-Jaanis asuvate kinnistute nig lepingute, sealhulgas töölepingute ja muu varaga, müüb pankrotihaldur alghinnaga kaheksa miljonit eurot, millele samuti käibemaksu ei lisandu.

Mõlemad oksjonid lõpevad 14. augustil.

E-Piima pankroti kuulutas kohus välja 12 märtsil.

E-Piim Tootmise Paides asuv uus juustutehas suudab iga päev töödelda kuni 1200 tonni toorpiima. 2025. aastal eksportis ettevõte üle 90 protsendi toodangust.