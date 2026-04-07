X!

HS: Rootsi toiduainete käibemaksu langus jõudis ka lettidele

Rootsis asuv toidupood Autor/allikas: SCANPIX/CHINE NOUVELLE/SIPA
Rootsi valitsus vähendas hiljuti toidukaupade käibemaksu poole võrra ehk kuuele protsendile. Ajaleht Helsingin Sanomat kirjutab, et käibemaksu langetamise mõju on tunda ka Rootsi toidupoodides ning keskmine perekond võib aastas säästa sadu eurosid.

Helsingin Sanomat suhtles lapsehoolduspuhkusel oleva Amanda Strömbergiga, kes loodab käibemaksu langetuse tõttu nädalas kokku hoida kaks kuni viis eurot.

Nädalane kokkuhoid võib tunduda väike, kuid Strömberg arvutas, et kuu või aasta lõikes annab see end siiski tunda. Tema sõnul tähendab hinnalangus tegelikkuses seda, et ta ostab lisapaki mähkmeid või veidi rohkem toitu. Kui kõik läheb hästi, siis võib-olla säästab ta isegi raha.

Käibemaksu alandamine on ajutine ning kehtib 2026. aasta aprillist kuni 2027. aasta detsembrini.

Lisaks toidupoodidele hõlmab 1. aprillil jõustunud maksualandus ka restoranidest, kohvikutest ja bensiinijaamadest ostetud toitu ja alkoholivabu jooke. Strömberg ise läheb koos oma kahe lapsega Ica poodi, kus puu- ja juurviljaosakonnas on hinnad veidi langenud.

Valitsuse arvutuste järgi võiks aga keskmine pere maksulangetuste tõttu aastas säästa umbes 600 eurot. Rootsi riigieelarve peaks maksulangetuse tõttu järgmisel aastal kaotama 21 miljardit krooni, ehk ligi kaks miljardit eurot. 

Kohalikku Ica poodi pidav Tobias Mattsson leiab, et inimesed ootasid möödunud nädalal hindade langust. Tema sõnul olid 1. aprillile eelnevad päevad tavapärasest vaiksemad.

Mattsson ütles, et tarbijate käitumine ei tulnud tema jaoks üllatusena ning elukalliduse muutused on piirkonna ostukäitumises selgelt näha. Mattssoni Ica poes on kõigi maksusoodustusega hõlmatud toodete hindu alandatud. Seega ei teeni pood pärast maksulangetust rohkem raha, kui inimesed ei osta rohkem kui varem.

Mattsson loodab, et kliendid lisavad ostukorvi rohkem tooteid, kui nad mõistavad, et saavad sama raha eest veidi rohkem kaupa kui varem. "Loodame lihtsalt, et müük kasvab ja saame Rootsi majanduse käima tõmmata," ütles Mattsson.

Jaemüüja arvates on toiduainete hindade alandamine maksulangetusega enamasti populistlik trikk, et valimisaastal nii-öelda punkte koguda. Rootsis toimuvad parlamendivalimised 13. septembril.

Ka 32-aastane kokk Sixten Björling leiab, et valitsus püüab hääli koguda. Ta pole kindel, kas maksulangetus on pigem kahjulik või kasulik. Ühest küljest jääb tarbijate taskusse veidi rohkem raha, teisest küljest vajavad rootslased maksuraha selliste asjade jaoks nagu sotsiaalabi ja tervishoiuteenused.

78-aastane pensionär Charlotte Wahlström leiab samas, et pärast maksulangetust on tal iga kuu taskus veidi rohkem raha. Tema sõnul oleks see samm paremuse suunas.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: HS

