Elvas kukutavad isamaalased enda poolt paika pandud vallavanemat

Elva vallas soovivad Isamaa saadikud umbusaldada erakonna poolt detsembris ametisse nimetatud vallavanemat. Saadikute hinnangul ei ole vallavanem oma tööga hakkama saanud ning taandunud koalitsioonileppes kokkulepitust. Samas on rohkem kui pooled Isamaa nimekirjas kandideerinutest praeguse vallajuhiga rahul.

Kümmekond Isamaa saadikud umbusaldab enda ametisse nimetatud Elva vallavanemat koostöö mitte sujumise ja koalitsioonileppe mitte täitmise tõttu. Põhiline etteheide puudutab kuueklassilise Palupera kooli üheksaklassiliseks muutmist, mis vallavanema sõnul ei ole võimalik. Umbusaldamist soovivad saadikud ei soovi aga koostöö mittetoimimist täpsustada, kuna nimetavad seda siseasjaks.

"Vallavanem ei ole täitnud kohustusi, mis ta ametisse astudes võttis. Koalitsioonileping Elva vallas on ambitsioonikas, lähtudes Elva valla ootustest. Karin Abel ei ole kahjuks algatanud erinevaid protsesse nende tegevuste korraldamiseks ning ei ole esitanud ka sellist realistlikku kava, kuidas ja millal erinevate hangeteni jõutakse," lausus Elva volikogu liige Liia Kukk (Isamaa).

Isamaa soovis peale valimiste võitu tuua vallavanemaks kedagi a-poliitilist, kellel oleks erasektori taust ning juhtimisalane kogemus. Karin Abel osutuks veel möödunud aasta lõpus isamaalastele sobivaks kandidaadiks.

"Millega mind kutsuti ametisse oli, et teeme Elva valla efektiivsemaks, juhime paremini. Selles kontekstis oli valimislubadusena välja käidud ja mulle edasi kommunikeeritud, et kool on plaanis viia eraldi juriidiliseks kehaks ja kolmandat kooliastet ja selle avamist lükatakse tulevikku," sõnas Elva vallavanem Karin Abel.

Abeli sõnul on tal konflikt mõnede saadikutega, kes sooviks raha kulutada hariduses rohkem kui eelarve lubab.

"Seda ma olen ka volinikele kommunikeerinud, et vaatame siis üle, sest me ei saa lubada kõike - tasuta koolitoitu, tõstame sünnitoetusi, tõstame ranitsatoetust. Kõike korraga ei ole võimalik teha, et millest me siis loobume või kust me selle raha leiame. See on see koht, kus volinikud on taandunud ja öelnud, et see on minu asi leida ning nende asi on nõuda," ütles Abel.

Abeli jätkamist toetav Vahur Jaakma ütles, et umbusaldamise põhjendused on sisutühjad ning kolmanda kooliastme avamine käib vallale üle jõu. Jaakma sõnul on üllatav, et osa erakonnakaaslasi on asunud opositsiooni rolli.

"Palupera kool on tõesti tulnud teravalt esile, sest kui ta koalitsioonilepingusse kirja sai - suhteliselt umbmääraselt - , siis täna on tal hinnasilt küljes. Põhikooli avamine tähendaks nelja aasta jooksul täiendavalt 0,8-0,9 miljonit lisakulu," sõnas Elva abivallavanem Vahur Jaakma (Isamaa).

Umbusaldajad sooviksid uueks vallavanemaks endist Luunja valla juhti Aare Andersoni. Volikogu hääletab umbusaldust järgmisel nädalal.