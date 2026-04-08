Komisjon arutab võimalust anda politseile suurem kontrolliõigus veeteedel

Riigikogu majanduskomisjon arutas võimalust anda politseile laevatavatel veeteedel senisest suurem kontrolliõigus, sest veeliiklus aasta-aastalt tiheneb. Politsei sõnul on nad valmis endale lisaülesandeid võtma ja suudaksid täiendavat järelevalvet teha olemasoleva ressursiga.

Aasta-aastalt on väikelaevade arv kasvanud ja veeliiklus tihenenud. Laevatavatel veeteedel saavad praegu järelevalvet teha nii transpordiamet kui politsei, kuid transpordiametil on menetlusõigust rohkem.

Politsei saab praegu kontrollida ja menetleda väikelaeva juhtimisõigust, juhi joovet, laeva varustust ja ohutusnõuete täitmist. Kui aga keegi rikub veeteedel liiklemise muid reegleid, näiteks tekitab laineid või takistab laevaliiklust, siis saab politsei küll näppu viibutada, aga menetleda ei saa.

"Politsei- ja piirivalveametil ei ole piisavalt menetlusõigusi nende olukordade lahendamiseks. Meresõiduohutuse seaduse järgi on kõik need järelevalve- ja menetlusõigused olemas transpordiametil, kellel ei jätku ressursse. Vastupidiselt on politsei- ja piirivalveametil olemas ressursid, oskused, pädevus ja varustus," lausus riigikogu liigeJüri Jaanson.

Jaanson veab riigikogus eest seaduse muutmist. Tema sõnul on probleem teravaim siseveekogudel, näiteks Pärnu jõel. Ebapiisava järelevalve tõttu kannatavad tema sõnul nii veesportlased kui ka veeturistid, kelle alus näiteks hoolimatu kaatrijuhi tekitatud laine tõttu ümber võib minna.

Praegu on veeliiklus rahulik, aga kui hooaeg käima läheb, näeb nii Pärnu jõe kui ka lahe peal palju väikelaevu, jette ja purjekaid

Politsei hinnangul on rikkumised vee peal sagenenud ja nad on nõus endale ülesandeid juurde võtma.

"Meile tekib lisavõimalus nende rikkujatega tegeleda. Meil tuleb lisakoolitusi ja mingit lisaressurssi nende ohjamiseks meile hetkel juurde ei tule ehk siis teeme olemasoleva ressursi arvelt," sõnas Pärnu politseijaoskonna merepääste grupijuht Sander Kobolt.

Küsimusele, kas transpordiametil pole endal piisavalt ressurssi järelevalvet teha, amet otsesõnu ei vasta, kuid ütleb, et järelevalvet tehakse oma võimaluste piires. PPA-le menetlusõiguse juurde andmist peab amet mõistlikuks.

"Pigem läheb see kontrollivate ametnike ring natukene suuremaks, mida peaks pigem positiivselt vaatama," ütles transpordiameti väikelaevade üksuse juhataja Rait Prits.

Jaansoni sõnul on järgmine samm saada planeeritavale seadusemuudatusele poliitiline tugi.