HS: Telia ei ole üle 20 aasta maksnud Soomes ettevõtte tulumaksu

Ajaleht Helsingin Sanomat kirjutab, et kuigi telekomifirma Telia Soomes tegutsev tütarfirma on kasumis, ei ole firma üle 20 aasta sisuliselt üldse maksnud ettevõtte tulumaksu. Selle põhjuseks on Telia eelkäija Sonera poolt tehtud aastate tagune ebaõnnestunud investeering.

Telia põhitegevus Soomes on pidevalt olnud kasumis ja firma on oma ajaloo jooksul teeninud igal aastal ärikasumit. Viimase 15 aasta jooksul on ärikasum kokku olnud üle kahe miljardi euro, vahendas Helsingin Sanomat.

Firma enda andmetel on samal perioodil makstud Soomele kaks miljonit eurot ettevõtte tulumaksu. Peaaegu maksuvaba staatus tuleneb Sonera ebaõnnestunud investeeringust Euroopa mobiilivõrkudesse, mis tõi kaasa üle nelja miljardi euro suurused väärtuse allahindlused ja maksusoodustused.

Soome Telia eelkäija Sonera ostis 2000. aastal Saksamaalt ja mujalt Euroopast mobiilsidevõrgu litsentse. See osutus üheks kallimaks veaks Soome äriajaloos.

Sonera sai allahindlustest tulevasteks aastateks üle miljardi euro suuruseid maksuvähendusi. Ettevõte kasutas neid kuni 2011. aastani. Lisaks on firmal muid kulusid, mida ta saab maksudes maha arvata. Amortisatsiooni summa on aastate jooksul kogunenud sellises ulatuses, et ettevõte ei maksa Soomes endiselt ettevõtte tulumaksu.

Tänu maksunõuetele ei ole Telia pidanud alates 2010. aastast maksma üle 500 miljoni euro tulumaksu. "Oleme kahjumeid maksuseaduste kohaselt ära kasutanud," ütles Telia Soome finantsjuht Terhi Horppu.

Kuigi Soomes tegutseva Telia põhitegevus on kasumlik, on ettevõtte maksustatav kasum viimastel aastatel olnud praktiliselt olematu. Maksustatavat tulu mõjutavad ka mitmesugused Telia kontserni sisemised kokkulepped.

Telia Soome tütarfirma on maksnud emafirmale intressikulusid. Telia emafirma on andnud Soome ettevõttele ligi miljardi euro suuruse laenu. Lisaks on Telia Soome tütarfirma jaganud toetusi teistele Telia kontserni ettevõtetele Soomes. Nende toetuste abil saab ettevõte raha üle kanda sama kontserni teisele ettevõttele ja seeläbi maksustatavat tulu ühelt ettevõttelt teisele nihutada.

Telia omas Soomes pikka aega telekanalit MTV, mis oli kahjumis. Lisaks on Telia telekommunikatsioonimastid üle andnud oma ettevõttele Telia Towers. Viimane on aastatel 2019–2024 tasunud ligikaudu 26 miljonit eurot tulumaksu.

Soome Sonera ja Rootsi Telia ühinesid 2002. aastal. Firma nimi muutus TeliaSonerast Teliaks 2016. aastal. Telia töötajate arv on Soomes aastate jooksul märkimisväärselt vähenenud. Telia suurim omanik on Rootsi riik, viimase osalus on seal üle 40 protsendi.

Soome riik omas kunagi Sonerat ja jäi pikaks ajaks Telia suuraktsionäriks. Riiklik investeerimisfirma Solidium müüs aga viimased Telia aktsiad 2018. aastal.