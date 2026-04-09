Hamburg: Ukraina sõja lõppemine oleks põllumajandusele tõsine löök

Kalle Hamburg
Kalle Hamburg "Esimeses stuudios" Autor/allikas: ERR
uudised

Kui Ukraina sõda lõppeks ning sealt pärit võõrtöölised saaksid tagasi koju minna, oleks see tõsine löök Eesti põllumajandusele, sõnas põllumees ja kartulikasvataja Kalle Hamburg "Esimeses stuudios".

Hamburgi sõnul on teraviljasektorile viimased kolm aastat olnud rasked ning isegi kui talumehed oleksid soovinud selleks hooajaks osta väetist ette, poleks paljud selleks krediidikõlbulikud.

"Paljud ei ole saanud endale väetist varuda, mis tähendab seda, et ostad praegu kalli hinnaga ja ega see midagi head ei tähenda," sõnas Hamburg.

Ka põllutöödeks kasutatav eridiisli hind on Iraanis toimuva tõttu kõvasti tõusnud. Kui kuu aega tagasi maksis Hamburgi sõnul liiter erikütust 80 senti, siis täna on see tõusnud juba 1,4 euro juurde.

Põllumehe sõnul andsid suure panuse tööjõusse Ukraina põgenikud, kes peale sõja algust Eestisse jõudsid.

"Kui nüüd juhtuks, et seda päevalt ära lõpeks ja ukrainlastel oleks koht, kuhu koju tagasi minna, siis see oleks tõsine tõsine probleem põllumajandussektoril," sõnas Hamburg.

Tulevikus peab Hamburg põllumaanduses oluliseks küsimuseks robotiseerimist, millega suudetaks puuduvat tööjõudu asendada.

Kunagi toonase maaeluministri Arvo Alleri poolt pakutud plaani saata koolilapsed põldudele Hamburg tõsiseltvõetavaks ei pidanud.

"See mõte tundub nagu natuke ebareaalne, sest lastel on piiratud tööaeg. Kui hommikul kell kaheksa läheb kombain põllule ja pimedas tuleb, siis lapsi selleks rakendada ei saa. Teiseks, laste füüsiline võimekus ei lubagi paljusid töid teha," sõnas Hamburg.

Märtsi keskel toimunud põllumeeste protesti tulemuslikkusest Hamburg täpselt sotti ei saanud.

Kui poliitikute sõnumeid kuulata, siis oli kasu, kui rahandusministri väljaütlemisi kuulata, siis ei olnud kasu," leidis Hamburg rahandusministri kommentaarist, et põllumajandussektori toetusraha võib hoopis minna Rail Balticu ehitusse.

Kõrgetest toidukaupade hinnast rääkides, leidis põllumees, et nendes tema ametivendadega süüdi ei saa olla. Pigem on talumehed selle ahela nõrgim lüli.

"Kuna kartul, kilepiim, leib ja sai on ostukorvi tooted, siis nende toodetega käib hinnasõda. Oli aegu, kus kilepiim oli kaks korda odavam kui karboniseerimata vesi: mõistusvastane," nentis Hamburg.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Esimene stuudio"

Samal teemal

23:21

Eesti saalijalgpallikoondis läheb püüdma kohta MM-i põhiringis

23:02

Baskimaa velotuuril sai etapivõidu kohalik mees

22:40

Putin kuulutas välja õigeusu lihavõttepühade rahu

22:35

Hamburg: Ukraina sõja lõppemine oleks põllumajandusele tõsine löök

22:34

Pärnu viigistas võrkpallifinaali, taas läks tarvis kõiki geime Uuendatud

22:34

Eesti U-17 jalgpallikoondis sai teada vastased kodusel EM-il Uuendatud

22:12

Estonia kaevanduse paekivihunnikul toimub romuralli

22:12

Reedel sadu oodata pole

21:58

ETV spordisaade, 9. aprill

21:35

Aktuaalne kaamera kell 21:00

otse uudistemajast

tule tööle

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

20:27

Ukraina teatas viimase Vene rongipraami kõrvaldamisest Kertši väinas Uuendatud

08.04

Iraani meedia: Hormuzi väin on täielikult suletud

08:59

WSJ: Trumpi tüli NATO-s võib viia USA väed lähemale idapiirile

19:55

President Karis: jõudu vaadata kaugemale välisministeeriumis ei ole Uuendatud

07:32

Autokütuse hinnad on neljapäeva hommikul veidi alla tulnud

16:45

HS: Telia ei ole üle 20 aasta maksnud Soomes ettevõtte tulumaksu

06:56

Rutte külaskäik Valgesse Majja ei muutnud Trumpi suhtumist NATO-sse

06:41

Kliimaseadust tõenäoliselt ei tule Uuendatud

16:22

Strateegiadokument: Eesti peab ühenduste katkemisel ise 30 päeva hakkama saama

15:35

Rail Baltic tegutseb suure raamatupidamisliku kasumiga

ilmateade

loe: sport

23:21

Eesti saalijalgpallikoondis läheb püüdma kohta MM-i põhiringis

23:02

Baskimaa velotuuril sai etapivõidu kohalik mees

22:34

Pärnu viigistas võrkpallifinaali, taas läks tarvis kõiki geime Uuendatud

22:34

Eesti U-17 jalgpallikoondis sai teada vastased kodusel EM-il Uuendatud

loe: kultuur

20:28

Andrus Vaarik: üksindus saab minu eas eriti reljeefselt teemaks

18:55

Noorsooteatri uuslavastus "Nõusolek" räägib pikalt vaikitud teemadest

18:52

Endla teatris esietendub argipoeetiline lavastus "Rõdul"

16:10

Tartus toimub viiendat korda etenduskunstide festival Ümberlülitus

loe: eeter

13:50

Muuseum otsib näitusele kapsaks loetud raamatut, mügrit ja vapsiku pesa

12:21

Stilist koolilõpuriietest: vältida võiks sügavat dekolteed ja mikromini

10:01

Liina Raud: olen öelnud oma eelmisele elule head ööd, mitte head aega

09:16

Saatesarja "Istmesoojendus" kuuleb aprillist Vikerraadios

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (09.04.2026 18:00:00)

17:40

Tallinna Lennujaam kasvatas äritulusid ja kasumit

17:35

Tartu tahab droonide jaoks kontrollitud õhuruumi

16:15

WSJ: Trumpi tüli NATO-s võib viia USA väed lähemale idapiirile

15:35

Valitsus suunas uutele lahingumasinatele mõeldud raha õhutõrjele ja droonikaitsele

15:30

Raadiouudised (09.04.2026 15:00:00)

12:50

Sotsiaaldemokraadid: tuumajaama rajamine ei ole mõistlik

12:30

Tartu pärmivabriku kvartal saab uue ilme

12:25

Ilm püsib ka reedel sajuta

12:25

Laevandusettevõtted valmistuvad liikluse taastumiseks Hormuzi väinas

