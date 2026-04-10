Harris vihjas naasmisele, demokraatide pilgud on 2028. aasta valimistel

USA endine asepresident Kamala Harris andis reedel seni selgeima vihje, et võib uuesti Valgesse Majja pürgida, öeldes demokraatidest kuulajaskonnale, et mõtleb 2028. aastal kandideerimisele.

Kodanikuõiguste liidri Al Sharptoni organisatsiooni National Action Network korraldatud konverentsil esinedes hoidus 61-aastane Harris ametlikust teadaandest, kuid ei jätnud kahtlustki, et kaalub kolmandat kampaaniat.

Kui 2024. aasta tormilistel presidendivalimistel Donald Trumpile kaotanud demokraadilt küsiti, kas ta kandideerib 2028. aastal uuesti, elavdas ta New Yorgi parteiaktivistidest koosneva rahvahulga vastusega: "Võib-olla, võib-olla – ma mõtlen sellele."

Olles teeninud neli aastat Joe Bideni alluvuses presidendiametist "vaid südamelöögi kaugusel", ütles Harris, et mõistab tööga kaasnevaid nõudmisi, ning väitis, et praegune poliitiline ja majanduslik olukord veab paljusid ameeriklasi alt.

"Ma veetsin lugematuid tunde oma Valge Maja läänetiiva kabinetis, vaid mõne sammu kaugusel Ovaalkabinetist. Ma veetsin lugematuid tunde Ovaalkabinetis, kriisiruumis. Ma tean, mida see töö endast kujutab ja mida see nõuab," ütles ta.

Harris on pärast 2024. aasta kaotust hoidnud suhteliselt madalat profiili, kuid on mitmete esinemiste ja lõunaosariikidesse tehtud reisidega tasapisi rambivalgusesse naasmas.

Liitlaste sõnul ei ole ta veel otsust teinud, kuid astub samme, et hoida kampaania võimalus avatuna.

National Action Networki üritusest on kujunenud varajane proovikivi 2028. aasta kandidaatidele, kuna oodatakse, et mustanahalistel valijatel, kes on demokraatide valijaskonna nurgakivi, on partei kandidaadi valimisel otsustav roll.

Harris kasutas platvormi Trumpi juhtimisstiili laialdaseks kritiseerimiseks, öeldes rahvahulgale: "Praegune olukord ei toimi ning pole paljude inimeste jaoks juba pikka aega toiminud."

Varajased arvamusküsitlused näitavad, et ta alustab 2028. aasta varikampaaniat märkimisväärse tuntuse eelisega. Kuid kuna mitmed silmapaistvad demokraadid alles kompavad pinda, ei ole tema tee nominatsioonini – juhul kui ta kandideerib – kaugeltki garanteeritud.

"Ameerika rahval on õigus oodata, et igaüks, kes soovib kandideerida ja olla juht, ei saa lähtuda endast ja oma soovidest," lisas Harris.

"Keskmes peab olema Ameerika rahvas ja just nii ma sellest mõtlengi."