CNN: Hiina plaanib Iraanile õhutõrjerelvade tarnimist

Luureandmete kohaselt kavatseb Hiina suunata saadetised läbi kolmandate riikide, et varjata nende päritolu.

Teadaolevalt on Hiina ärgitanud Iraani sõlmima relvarahu sõjas Ameerika Ühendriikide vastu, kuid riik ei ole konflikti lahendamisel avalikult aktiivset rolli võtnud.

Relvade tarnimist Iraanile võib pidada provokatiivseks sammuks, kuna USA president Donald Trump peaks järgmisel kuul külastama Hiinat.