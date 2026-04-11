CNN: Hiina plaanib Iraanile õhutõrjerelvade tarnimist

Hiina keskmaa õhutõrjesüsteem FK-3. Foto on illustratiivne. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Hiina plaanib lähinädalatel tarnida Iraanile uusi õhutõrjerelvi, selgub USA luureandmetest, millele viitavad uudistekanali CNN-i allikad.

Luureandmete kohaselt kavatseb Hiina suunata saadetised läbi kolmandate riikide, et varjata nende päritolu.

Teadaolevalt on Hiina ärgitanud Iraani sõlmima relvarahu sõjas Ameerika Ühendriikide vastu, kuid riik ei ole konflikti lahendamisel avalikult aktiivset rolli võtnud.

Relvade tarnimist Iraanile võib pidada provokatiivseks sammuks, kuna USA president Donald Trump peaks järgmisel kuul külastama Hiinat.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: BNS

