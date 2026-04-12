Iiri politsei asus kütuse hinnatõusu vastu protestijad laiali ajama

Iirimaal kestavad viiendat päeva meeleavaldused kütuse hüppeliselt tõusnud hinna vastu. Politsei alustas protestijate laialiajamist ja tegeleb blokaadide kõrvaldamisega, et rafineerimistehas taasavada.

Iirimaal tõkestasid veokid ja traktorid laupäeval jätkuvalt juurdepääsu olulistele kütusehoidlatele ja tähtsaimale sadamale ning osa Dublini ümbruse põhimaanteedest ja teised olulised teelõigud olid liiklust ummistavate sõidukite tõttu suletud, vahendas NBC News.

Iiri politseijuht Justin Kelly ütles, et nad hakkavad jõulisemalt tegutsema, sest meeleavaldajad blokeerisid ebaseaduslikult elutähtsat taristut ja ohustasid avalikku julgeolekut, arvestades, et gaasipuudus võib mõjutada kiirabi ja tuletõrjujate võimalust hädaolukordadele reageerida.

"Tegu on blokaadidiga, see ei ole õiguspärane viis meelt avaldada," ütles Kelly. "Me andsime blokeerijatele õiglase hoiatuse, et asume seadust jõustama, kuid nemad otsustasid seda ignoreerida ja jätkata riigil pantvangis hoidmist."

Valitsusametnikud ja läbirääkija ütlesid, et laupäeval tehti vaidluse lahendamiseks läbirääkimistel edusamme. Iirimaa maanteevedajate assotsiatsiooni president Ger Hyland, kes esindab osa meeleavaldajatest, ütles, et nad on töökad ärimehed, kes üritavad lihtsalt ellu jääda ja oma äri pinnal hoida.

Meeleavaldused algasid teisipäeval ja on sotsiaalmeedia kaudu levivate sõnumite kaudu laienenud. Veoautojuhid, põllumehed ning takso- ja bussifirmad on korraldanud blokaade ja nõuavad kütusehindade piiramist või maksulangetusi.

Valitsus on juba kehtestanud meetmed hinnatõusu leevendamiseks ega mõista protestide põhjendusi, sest ülemaailmne hinnatõus on tingitud Lähis-Ida konfliktist, mis on piiranud naftaeksporti.

Peaminister Micheal Martin ütles reedel, et riik oleks ülemaailmse puuduse ajal pidanud äärepealt sadamatest tankerid tagasi saatma ja naftatarnetest ilma jääma.

"See on südametunnistuseta, see on ebaloogiline, seda on raske mõista," ütles Martin rahvusringhäälingule RTE.

Fuels for Irelandi tegevjuht Kevin McPartlan ütles, et laupäeval oli enam kui kolmandikus Iirimaa 1500 teenindusjaamast kütus otsas ja neid lisandub veel palju, kui teetõkked jäävad püsima.

Corki maakonnas asuva Whitegate'i rafineerimistehase taasavamine aitab osa teenusest taastada. Keskpäeval sõitsid korrakaitsjad rafineerimistehasesse, et protestijaid laiali ajada, neile oli abiks ka sõjavägi. Politseinikud kasutasid pipragaasi ja RTE videos oli näha, kuidas mitu politseinikku tirisid meeleavaldaja traktorilt maha. Politsei teatel oli vahistamisi, kuid kinnipeetud isikute arvu ei avaldatud.

Kaks nädalat tagasi kiitis Iiirmaa valitsus heaks hulga meetmeid kütusehindade langetamiseks, sealhulgas mootorikütuse aktsiisimaksu ajutise langetamise, diislikütust kasutavatele veoautojuhtidele ja bussiettevõtjatele tehtava soodustuse laiendamise ning madala sissetulekuga inimeste kütusekulude leevendamise programmi laiendamise.