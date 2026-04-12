X!

Kodumaised müüjad peavad laatadel aina enam võistlema välismaa kaupadega

Laat Stroomi rannas. Autor/allikas: ERR
Paljudes kohtades pealinnas peeti sel nädalavahetusel kevadlaatasid, kus käsitöö ja traditsioonilise toiduga kauplejad peavad üha enam võistlema välismaa odavkaupadega.

Stroomi rand, kus toimus Põhja-Tallinna kevadlaat, kihas pühapäeval rahvast. Oli neid, kel kindel ostusoov plaanis ja rohkem neid, kes uudistasid niisama.

"Mõnus on näha inimesi väljas jälle üle pika aja. Talveperiood on olnud nii pikk, kus on selline vaikelu olnud, siis on täitsa mõnus siin rahvamassi sees vahelduseks," lausus Britt.

Müüjad jagunesid kaheks: ühed pakkusid pika ajalooga taludest käsitööd ja maalähedast toitu, teised olid kauba tellinud välismaalt. Laada korraldaja sõnul näeb käsitöölisi seal üha vähem, kuid kes on kohal, see ei kurda.

"Meil läheb hästi, kuna meil on väga hea liha ja me oleme väga tuntud. Ma olen ka nahaalne müüja," sõnas Nipi suitsusingi müüja Meelike.

Aktiivsemad müüjad võivad suve jooksul läbi käia isegi 50 erinevat laata. Tänasele turupäevale saabusid kaugeimad tulijad näiteks Võrumaalt ja Lätist. Valik, kuhu minna, langetatakse suuresti kohamaksu silmas pidades, mis nii mõnelgi pool on ebamõistlikult kalliks tõusnud. Ka tootehindu tuleb niisiis vastavalt korrigeerida.

"Tavalisest õiemeest poolekilone purk maksab viis eurot. Erinevad segumeed on kaheksa eurot. Kõik saavad aru, et elu läheb kallimaks ja muutumine toimub koguaeg. Ma ei saa öelda, et inimesed harjunud on, aga kõigil on raske ja mõistavad, et teised ka tahavad kõrval elada," ütles meemüüja Inju külast Martin.

Aga mis siis on hea müügi saladus?

"Möla ajamine, hea toode," ütles Meelike.

"Hea kaupa müüa. Aga kui sa pakud mingit paska, siis sa ei leia ostjat," sõnas Peipsi Kalamehe müüja Anatoli.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

