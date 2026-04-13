Eesti poliitikud Ungari valimistest: Euroopa või propaganda võit

Ungaris pühapäeval toimunud valimised näitasid Eesti poliitikute sõnul, et rahvas oli senisest peaministrist Viktor Orbanist tüdinenud. Samas tuleb uuel valitsusel kindlasti raske aeg, sest probleeme on mitmeid.

Riigikogu väliskomisjoni aseesimees Mart Helme (EKRE) käis kolm nädalat tagasi Ungaris ning kohtus seal ka peaminister Viktor Orbaniga, kes oli valimiste eel välja toonud kaks põhilist muret.

"Peale on kasvanud tema 16-aastase võimu jooksul uus põlvkond inimesi, kes on temast ja Fideszist väsinud ja ootavad mingit värsket tuult," selgitas Helme Orbani seisukohta.

Teise põhjusena oli Orban välja toonud, et valimisi muutis välissekkumine.

"Ta pidas eelkõige silmas Euroopa Komisjoni välissekkumist ja kogu meediapoolset Fideszi vastast propagandat," ütles Helme.

Helme hinnangul oli ka jutt Ungari ebademokraatlikusest propagandanarratiiv.

"Ma ei ole väga suur Ungaris käija, mõned korrad olen käinud, aga kusagil ei kogenud seda, et inimestel oleks hirm rääkida. Kasvõi istud kohvikus-restoranis ja hakkad seal täiesti vabalt rääkima, kas teenindaja või kellegi teisega," sõnas Helme ning lisas, et inimesed Ungaris olid Orbani suhtes pigem kriitilised.

Helme hinnangul vaatab valimiste võitja Péter Magyar ilmselt rohkem Euroopa poole, ent seda, et Ungari ja Venemaa suhted täielikult katkevad, Helme ei uskunud.

Kaljulaid: uuele valitusele saab elu keeruline olema

Sotsist riigikaitsekomisjoni liige Raimond Kaljulaid sõnas, et Venemaa ees lipitsenud Orbani võimult pühkimine on Euroopa jaoks igal juhul võit.

"See oli niivõrd ülekaalukas rahva tugev meeleolu, et Orban ja laiemalt tema poolt ülesehitatud võim ei ole Ungarile soodne. Eks Ungarit nähti kindlasti eemaldumas aina enam Euroopast ja Lääne partneritest ja eriti nooremad inimesed soovivad, et Ungari oleks osa Euroopast ja Lääne maailmast," sõnas Kaljulaid.

Samas sõnas Kaljulaid, et võimu ülevõtmine saab uuele valitsusele raske olema, seda nii majanduslikus ja sisepoliitilises mõttes, aga ka energiaküsimustes, kus riik on suuresti sõltuv Venemaast.

"Neid inimesi, kes Venemaa asja ajavad võib seal olla veel, mis tähendab seda, et Venemaal võib olla ambitsiooni uut valitsust kõigiti takistada, talle kaikaid kodaratesse toppima hakata. See ei saa olema lihtne," selgitas Kaljulaid.

Kaljulaidi sõnul tekitas mõnes vaatlejas imestust ka see, et Orban valimistulemusi kohe aktsepteeris. See võiks sotsi sõnul kinnitada valitsusjuhi soovi mitte minna Ungari ajalukku negatiivse kujuna.

Kaljulaidi sõnul võib Orban tulevikus vaadata nii USA, kus tal lai kontaktvõrgustik, kui ka Venemaa suunas, kuhu varemgi endised Lääne poliitikud soojadele kohtadele tööle läinud.

"Mine sa tea, võib-olla on inimene hoopis 16-aastasest töö rabamisest väga väsinud ja lähebki lihtsalt pensionile," ütles Kaljulaid.