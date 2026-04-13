Eesti poliitikud Ungari valimistest: Euroopa või propaganda võit

Euroopa Liidu ja Ungari lipp. Autor/allikas: Mait Ots/ERR
Ungaris pühapäeval toimunud valimised näitasid Eesti poliitikute sõnul, et rahvas oli senisest peaministrist Viktor Orbanist tüdinenud. Samas tuleb uuel valitsusel kindlasti raske aeg, sest probleeme on mitmeid.

Riigikogu väliskomisjoni aseesimees Mart Helme (EKRE) käis kolm nädalat tagasi Ungaris ning kohtus seal ka peaminister Viktor Orbaniga, kes oli valimiste eel välja toonud kaks põhilist muret.

"Peale on kasvanud tema 16-aastase võimu jooksul uus põlvkond inimesi, kes on temast ja Fideszist väsinud ja ootavad mingit värsket tuult," selgitas Helme Orbani seisukohta.

Teise põhjusena oli Orban välja toonud, et valimisi muutis välissekkumine.

"Ta pidas eelkõige silmas Euroopa Komisjoni välissekkumist ja kogu meediapoolset Fideszi vastast propagandat," ütles Helme.

Helme hinnangul oli ka jutt Ungari ebademokraatlikusest propagandanarratiiv.

"Ma ei ole väga suur Ungaris käija, mõned korrad olen käinud, aga kusagil ei kogenud seda, et inimestel oleks hirm rääkida. Kasvõi istud kohvikus-restoranis ja hakkad seal täiesti vabalt rääkima, kas teenindaja või kellegi teisega," sõnas Helme ning lisas, et inimesed Ungaris olid Orbani suhtes pigem kriitilised.

Helme hinnangul vaatab valimiste võitja Péter Magyar ilmselt rohkem Euroopa poole, ent seda, et Ungari ja Venemaa suhted täielikult katkevad, Helme ei uskunud.

Kaljulaid: uuele valitusele saab elu keeruline olema

Sotsist riigikaitsekomisjoni liige Raimond Kaljulaid sõnas, et Venemaa ees lipitsenud Orbani võimult pühkimine on Euroopa jaoks igal juhul võit.

"See oli niivõrd ülekaalukas rahva tugev meeleolu, et Orban ja laiemalt tema poolt ülesehitatud võim ei ole Ungarile soodne. Eks Ungarit nähti kindlasti eemaldumas aina enam Euroopast ja Lääne partneritest ja eriti nooremad inimesed soovivad, et Ungari oleks osa Euroopast ja Lääne maailmast," sõnas Kaljulaid.

Samas sõnas Kaljulaid, et võimu ülevõtmine saab uuele valitsusele raske olema, seda nii majanduslikus ja sisepoliitilises mõttes, aga ka energiaküsimustes, kus riik on suuresti sõltuv Venemaast.

"Neid inimesi, kes Venemaa asja ajavad võib seal olla veel, mis tähendab seda, et Venemaal võib olla ambitsiooni uut valitsust kõigiti takistada, talle kaikaid kodaratesse toppima hakata. See ei saa olema lihtne," selgitas Kaljulaid.

Kaljulaidi sõnul tekitas mõnes vaatlejas imestust ka see, et Orban valimistulemusi kohe aktsepteeris. See võiks sotsi sõnul kinnitada valitsusjuhi soovi mitte minna Ungari ajalukku negatiivse kujuna.

Kaljulaidi sõnul võib Orban tulevikus vaadata nii USA, kus tal lai kontaktvõrgustik, kui ka Venemaa suunas, kuhu varemgi endised Lääne poliitikud soojadele kohtadele tööle läinud.

"Mine sa tea, võib-olla on inimene hoopis 16-aastasest töö rabamisest väga väsinud ja lähebki lihtsalt pensionile," ütles Kaljulaid.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Eesti poliitikud Ungari valimistest: Euroopa või propaganda võit

08:13

Peter Magyar võitis Ungari parlamendivalimised Uuendatud

12.04

Trump: USA blokeerib Hormuzi väina pärast läbirääkimiste ebaõnnestumist Uuendatud

07:49

Kapo tabas rekordarvu Vene eriteenistustega koostöö tegijaid

12.04

Vance lahkus Pakistanist Iraaniga kokkuleppele jõudmata Uuendatud

12.04

Sõja 1509. päev: Ukraina teatas ligi 2300 lihavõttevaherahu rikkumisest Uuendatud

08:56

Venemaa lõpetas relvarahu rünnakuga Tšernigivi oblasti elektrijaamale Uuendatud

07:28

Pruunsild ja Linnamäe tegid Isamaale suurannetused

12.04

Iraan loodab suurema osa rafineerimisvõimekusest kahe kuuga taastada

11.04

Uus parvlaev saab sõitma hakata vaid Virtsu-Kuivastu liinil

12.04

Valguskaablita majapidamised otsivad lahendusi internetiühenduse saamiseks

ilmateade

loe: sport

12:23

VIDEO | Minnesota tervitas legendaarset Garnetti valju aplausiga

11:50

Kaldvee ja Lill said Praha MK-etapil viienda koha

11:16

Malõgina ja Glinka parandasid edetabelikohta, Sinner sai esireketiks

10:39

Eesti hokikoondis sai uudsel 3x3 turniiril kolmanda koha

loe: kultuur

11:03

Tantsunädal 2026 toob Viljandisse noorte tegijate värsked hääled

10:41

Vox Punt tähistab viiendat sünnipäeva Patrik Sebastian Unti teose esmaettekandega

08:27

Keelesäuts. Joobes sõnad

12.04

Arvustus. Ühe oru organismid

loe: eeter

11:48

"Teise mätta otsast": metsik tühermaapeenar säästab kastiaiast enam loodust

12.04

Heaolukoolitaja Silja Siller: peame ise võtma vastutuse, et endal oleks hea

12.04

Aastaid müügimehena töötanud Birger Aavik: inimestel on õigus kaubanduskeskuses sinust mööda vaadata

12.04

Priit Pihlap: kui Silvi Vrait laulis šansooni, oli ta nagu Edith Piaf

Raadiouudised

11:20

Võimuvahetus Ungaris võib päästa Euroopa Liidu poliitlisest kriisist

09:25

Raadiouudised (13.04.2026 09:00:00)

12.04

Päevakaja (12.04.2026 18:00:00)

11.04

Raadioteatri näitlejapreemia pälvis Ugala teatri näitleja Aarne Soro

11.04

Ungari homsetel valimistel võib saada Orbanile saatuslikuks korrptsioon riigis

11.04

Põllumajandus- ja toiduamet soovitab köögiviljade kasvatamisel kasutada EL-i sertifikaadiga seemneid

11.04

Päevakaja (11.04.2026 18:00:00)

10.04

Päevakaja (10.04.2026 18:00:00)

10.04

Kohus peatas kavandatud Siuru asukohas raie ja arheoloogilised uuringud

10.04

Ungari parteid teevad veel viimaseid kampaaniapingutusi

