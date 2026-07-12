Kaljulaid: Grahami lahkumine on kaotus Balti riikide julgeolekule

USA senaator Lindsey Graham oli Eesti sõber ja tema ootamatu lahkumine on kaotus Balti riikide ja kogu NATO idatiiva julgeolekule, ütles riigikogu riigikaitsekomisjoni liige Raimond Kaljulaid (SDE).

"Kindlasti Lindsey Graham oli senatis üks nendest inimestest, kes oli väga tugev Ukraina toetaja, kelle hoiak Venemaa suhtes oli väga lähedane meile, kes mõistis ka seda, kui oluline on NATO idatiiva riikide ja konkreetselt ka Eesti-Läti-Leedu julgeoleku tagamine Ameerika Ühendriikide jaoks," kommenteeris Kaljulaid ERR-ile.

Kaljulaid sõnas, et Graham on Eestit külastanud ja siinsete oludega hästi kursis. "Seega tema lahkumine on igal juhul kaotus ja me oleme kaotanud ühe oma hea sõbra Ameerika Ühendriikide poliitika tipptasemel," ütles Kaljulaid.

Kaljulaidi sõnul oli Grahami puhul tegemist just inimesega, kes oli pühendunud välis- ja julgeolekupoliitika küsimustele.

"Mitte kõik senatis seda ei ole, väga palju on senaatoreid, kes ikkagi eelkõige oma aega pühendavad siseriiklikele ja sotsiaal- ning majandusküsimustele jne," sõnas Kaljulaid.

Kaljulaid tõdes siiski, et senatis ja kongressis on neid inimesi, kes toetavad Ukrainat ja mõistavad NATO ja Euroopa julgeoleku tagamises osalemise olulisust, veel ja loodetavasti jätkavad oma tegevust.

"Eesti jaoks on kindlasti tähtis see, et meil oleksid laiapindsed suhted USA kongressis nii erinevate senati liikmetega kui ka esindajatekoja liikmetega. Meil on väga aktiivne saatkond Washingtonis, me suhtleme kindlasti väga laia ringi USA rahvaesindajatega. Ma usun, et kindlasti neid inimesi ka senaatorite seas, kongressis laiemalt ja võib-olla ka tulevaste kongresmenide hulgas, kes soovivad sellist Lindsey Grahami liini ja joont jätkata, saab ka samuti olema. Kindlasti ei tähenda tema lahkumine seda, et selline poliitika suundumus Ameerika Ühendriikides nüüd kaob," võttis Kaljulaid kokku.

Kaju: Graham hoidis Trumpi Venemaa-poliitikat kontrolli all

USA ekspert Andreas Kaju ütles ERR-ile, et kogu oma karjääri jooksul Ühendriikide senatis oli Lindsey Grahamil Ameerika julgeolekupoliitika kujundamises väga suur roll.

"Tema väga selge positsioon Venemaa suhtes ei vääratanud kunagi, sõltumata sellest, milline USA administratsioon Valges Majas oli. Kõige rohkem oli sellest meie vaates kasu kindlasti president Trumpi nii esimesel kui ka teisel ametiajal, sest Trumpi puhul pole kunagi olnud päriselt selge, milliseks tema Venemaa poliitika võiks kujuneda, kui sellel ei oleks mingisuguseid piiranguid just selles osas, mida arvavad olulised vabariiklastest seadusandjad," kommenteeris Kaju.

Ta rõhutas, et Graham oli vabariiklaste julgeolekupoliitika kujundamise arhitektuuris üks kõige mõjukamaid tegijaid.

Kaju rääkis, et tugeva Donald Trumpi toetajana saavutas ta presidendi üle Venemaa küsimuses ka teatud kaalu ja nii-öelda vana kooli vabariiklastest oli ta Trumpi lähiringis üldse kõige mõjukam. "Kindlasti president Trumpi hoidmine Vene-Ukraina sõja küsimuses seal, kus ta on täna, rääkimata loomulikult Iisraeli-Iraani küsimuses Iraani sõja algatamisest, need on kindlasti suures osas ka Grahami teened," ütles Kaju.

Kaju sõnul ei saa öelda, et pärast Grahami lahkumist hakkaksid Trumpi lähikonnas poliitikakujundajatena domineerima MAGA-leeri isolatsionistid.

"Vaatame, kes tegelikult täna on Trumpi kõige lähedasemad reaalsed poliitikakujundajad. Nende seas troonib siiski Marco Rubio, kes on nii presidendi julgeolekunõunik kui ka riigidepartemangu juhtiv välisminister ühes isikus. Tema on kindlasti superoluline. Teine asi on see, et president Trumpi teisel ametiajal, kus ta uuesti kandideerida ei saa, on aset leidnud veel rida erinevaid muudatusi. Neid isolatsioniste on sealt tema juurest ka ära pagendatud," rääkis Kaju.

Kaju sõnul ei ole ka Trumpi tegelik poliitika enam kuigi isolatsionistlik.

Vabariiklasest senaator Lindsey Graham suri laupäeva õhtul ootamatult 71-aastasena Washingtonis.

Graham töötas parasjagu selle nimel, et saada toetust oma Venemaa-vastaste sanktsioonide eelnõule ning kutsus üles suvel Venemaale täiendavat survet avaldama.

NBC Newsi saadud politsei raadioside salvestise kohaselt reageerisid päästjad laupäeva õhtul Grahami koju tulnud väljakutsele, mille põhjuseks märgiti südame seiskumine.