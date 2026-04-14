Magyar lubas Ungaris demokraatlikku muutust

Ungari parlamendivalimised võitnud Peter Magyar lubas esmaspäeval taastada demokraatlikud standardid ja saavutada Euroopa Liidu toetuste vabastamine tema riigile. Samuti teatas ta, et ei kavatse blokeerida EL-i 90 miljardi euro suuruse laenu väljamaksmist Ukrainale nagu seda tegi tema eelkäija Viktor Orban.

Kahekolmandikuline häälteenamus parlamendis, mille Magyari paremtsentristlik Tisza partei pühapäevastel valimistel saavutas, tähendab, et tal on vabad käed õigusriigi tugevdamiseks ja potentsiaalselt miljardite eurode ulatuses Euroopa Liidu rahaliste vahendite avamiseks, kuid analüütikute sõnul peab ta edu saavutamiseks ellu viima sisulised reformid.

Magyari sõnu näitavad valimistulemused, et Ungari otsustas režiimi muuta ja valida Euroopa-meelne tee.

"Ungari inimesed kinnitasid eile, täpselt 23 aastat pärast referendumit meie EL-i liikmesuse üle, Ungari kohta Euroopas," ütles ta esmaspäeva õhtul Budapestis ajakirjanike ees esinedes.

Magyar lubas taastada Ungari koha Euroopas: "Ungarist saab taas tugev liitlane, kes esindab Ungari huve, sest meie riigi koht on Euroopas," teatas ta.

Magyar lisas, et teeb oma esimesed välisreisid Varssavisse ja Viini, misjärel külastab ta Brüsselit, et veenda Euroopa Liitu vabastama miljardeid eurosid tema riigile eraldatud, aga Orbani valitsuse jaoks külmutatud vahendeid.

Euroopa Liidu vahendite vabastamine

"Toome koju need EL-i fondid, mis Ungari rahvale kuuluvad," ütles ta.

Selleks lubas ta liituda Euroopa Prokuratuuriga, mis tegeleb riikidevaheliste ja keeruliste finantskuritegude uurimisega, mis puudutavad EL-i toetusi.

"Taastame õigusriigi. Liitume Euroopa Prokuratuuriga. Tagame oma riigi demokraatliku toimimise," lubas Magyar.

Ta ütles, et soovib juba esmaspäeval rääkida Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga.

"Loodan, et... saame kokkuleppe ette valmistada," ütles ta ja lisas, et tema valitsus rakendab kiiresti korruptsioonivastaseid meetmeid, taastab kohtusüsteemi sõltumatuse ja tagab ajakirjandusvabaduse.

Naaberriigi valimiste tulemus oli kergenduseks Ukrainale. Ungari ametist lahkuv peaminister Orban, kes oli võimul 16 aastat, hoidis Venemaaga sooje suhteid ja blokeeris Euroopa Liidus juba kokku lepitud 90 miljardi euro suuruse laenu eraldamist Kiievile, mis on Ukrainale vajalik riigi toimimise jätkumiseks.

Orban, keda toetasid USA president Donald Trump ja tema liikumine "Make America Great Again" (MAGA), sattus korduvalt EL-iga vastuollu õigusriigi põhimõtetest kinnipidamise ja inimõiguste pärast, mille tulemuseks oli miljardite eurode mahus EL-i rahaliste vahendite külmutamine.

Valimiste järel tõusis Ungari forint euro suhtes üle kolme protsendi, enam kui nelja aasta kõrgeimale tasemele, samal ajal kui Budapesti börs tõusis EL-i vahendite liikumise ootuses ligi viis protsenti.

Muudatused riigi juhtimises

Magyar kutsus president Tamas Sulyokit, keda toetab Orbani partei Fidesz, tagama, et võimu üleandmine toimuks võimalikult kiiresti. Samuti kordas ta oma nõudmist, et Sulyok astuks tagasi.

Ungari president, suures osas tseremoniaalne tegelane, peab 30 päeva jooksul pärast valimisi kokku kutsuma uue parlamendi. Seadusandjad valivad seejärel uue peaministri.

Sulyok ütles Facebooki postituses, et kutsus parlamendierakondade juhid kolmapäevaks kõnelustele.

Magyar kutsus ka teisi Orbáni määratud tippametnikke tagasi astuma. Tisza süüdistas kampaania ajal neid ametnikke parteiliste huvide esindamises.

"Kutsun Vabariigi Presidenti üles koheselt paluma võitjal valitsus moodustada ja seejärel ametist lahkuda. Kutsun üles seda tegema kõiki viimased 16 aastat võimul olnud marionette," ütles ta.

Magyar nimetas kohtuameti, justiitsameti, riigi- ja konstitutsioonikohtu, riigikontrolli, konkurentsiameti ja meediaameti juhti. "Las nad lahkuvad, lahkuge. Ärge oodake, kuni me nad minema saadame," ütles ta.

Magyar ütles ka, et tema valitsus muudab põhiseadust, et piirata peaministri ametiaegade arvu kahele.

"Teeme kõik, et taastada õigusriik, pluralistlik demokraatia ning võimude lahusus," ütles ta.

Magyar ütles, et põhiseaduse muudatus kehtiks ka Orbani kohta, mis tähendab, et tal ei oleks võimalik enam uuesti peaministriks saada.

Magyar nimetas oma partei võitu ajalooliseks ning kutsus peaminister Orbánit üles hoiduma igasugustest meetmetest, mis piiraksid ametisseastuva valitsuse volitusi.

"Kui loodetavasti lühikese üleminekuperioodi jooksul tekib meie rahva suhtes tõsine otsus või küsimus, siis helistage mulle, teate mu telefoninumbrit," märkis ta.

Suhted Ukrainaga hakkavad sõltuma ungari vähemuse kohtlemisest

Orban oli muutnud sõja naaberriigis Ukrainas oma valimiskampaania võtmeteemaks, väites, et Magyari võidu korral tõmmatakse Ukraina konflikti ja Ungari peredele mõeldud raha kulutatakse Kiievi relvastamiseks.

Magyar lükkas need väited tagasi. Kuigi ta ei jaga Orbani ilmset vaenulikkust Ukraina vastu, on ta ka vastu Kiievi kiirele liitumisele EL-iga, öeldes, et enne sõja lõppu Ukrainat liikmeks võtta ei saa.

Magyar ütles ka, et Kiieviga sidemete taastamise võtmeks on see, kuidas koheldakse Lääne-Ukrainas elavaid etnilisi ungarlasi.

"Püüame luua liite kõigi oma naabritega, kuid näiteks Ukrainaga on eelduseks ungari rahvusvähemuse õiguste lahendamine... keeleõigused, kultuuriõigused," ütles ta.

Ukraina juhid reageerisid valimistulemusele ettevaatliku optimismiga. President Volodõmõr Zelenski õnnitles Magyarit juba pühapäeval, öeldes, et Kiiev on valmis kohtumisteks ja ühiseks konstruktiivseks tööks.

Kreml teatas, et Venemaa austab Ungari valijate valikut ja jätkab Budapesti uue valitsusega nn pragmaatilisi sidemeid.

Vene karmi liini pooldajad pidasid aga Orbani lüüasaamist tõsiseks löögiks, mis vabastab Ukrainale EL-i rahalised vahendid, et võidelda Venemaa vastu veel aasta.