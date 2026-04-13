Suurbritannia alustas ettevalmistusi uue tuumajaama ehitamiseks

Suurbritannia valitsus teatas, et alustas Anglesey saarel ettevalmistusi uue tuumaelektrijaama ehitamiseks. Selle käigus luuakse kaheksa tuhat uut töökohta.

Briti valitsus valis tuumajaama asukohaks Anglesey saare pärast seda, kui sõlmis mullu Rolls-Royce'iga 2,5 miljardi naela suuruse partnerluslepingu selle ehitamiseks. Firma teatas, et projekt loob Wylfa lähedal 3000 töökohta ning veel 5000 töökohta üle kogu riigi, vahendas BBC.

Tuumatööstuse Assotsiatsiooni tegevjuht Tom Greatrex ütles, et see samm sillutab teed kolme väikese moodulreaktori ehitamiseks samasse kohta. Väidetavalt annavad need kolm reaktorit kokku piisavalt elektrit, et varustada umbes kolme miljonit majapidamist enam kui 60 aasta jooksul.

Anglesey rannikul asuv Wylfa esimene tuumajaam suleti täielikult 2015. aastal. Jaam töötas üle nelja kümnendi, varustades elektriga sadu tuhandeid kodusid ning pakkudes tööd tuhandetele inimestele. Nüüd tahab valitsus sinna paigutada uuema põlvkonna moodulreaktorid.

Projekti lõplik investeerimisotsus on veel langetamata. See peaks toimuma kümnendi lõpus ning pärast kõigi planeerimis- ja regulatiivsete takistuste ületamist loodetakse, et reaktorid võetakse kasutusele 2030. aastatel.