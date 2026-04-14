Otse kell 10: riigikogu hääletab Mölderilt saadikupuutumatuse võtmist

Istungil esineb ettekandega õiguskantsler Ülle Madise, kellele võivad riigikogu liikmed esitada ühe suulise küsimuse. Seejärel on Tõnis Möldril soovi korral võimalik esineda sõnavõtuga. Tema ettekande järel küsimusi ei esitata. Järgnevad läbirääkimised, kus võivad sõna võtta riigikogu liikmed ning komisjonide ja fraktsioonide esindajad.

Pärast läbirääkimiste lõpetamist toimub hääletus, kus otsustakse, kas pooldatakse õiguskantsleri ettepanekut. Ettepaneku vastuvõtmiseks on vajalik riigikogu koosseisu häälteenamus. Hääletustulemuste alusel võetakse vastu riigikogu otsus.

Prokuratuuri esitatud kahtlustuse kohaselt tegi Tõnis Mölder 2022. aasta novembris Keskerakonna kaudu ettepaneku lisada 2023. aasta riigieelarvesse 25 000 euro suurune tegevustoetus MTÜ Kõo Jahiseltsile. Enne ettepaneku esitamist sõlmis ta seltsi esindajaga väidetavalt kokkuleppe, et toetuse väljamaksmisel saab ta endale vähemalt 10 000 eurot.

Lisaks kahtlustab prokuratuur Mölderit selles, et ta tellis 2022. aasta novembris 1000 Keskerakonna sümboolikaga valimisreklaami postkaarti ning esitas nende eest tasutud arve riigikogu kantseleile hüvitamiseks. Avalduses kinnitas ta, et kulu on seotud riigikogu tööga, kuigi teadis, et tegemist oli valimiskampaania materjalidega, mis ei kuulu kuluhüvitiste alla.