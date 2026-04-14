USA naftahiid Chevron laiendab tegevust Venezuelas

USA naftahiiglane Chevron allkirjastas esmaspäeval kaks olulist lepingut, mis võimaldavad ettevõttel laiendada oma tegevust Venezuela Orinoco naftaväljal.

Chevron allkirjastas kaks lepingut, mis hõlmavad ka varade vahetust. Chevron saab laiendada oma tegevust Orinocos, tagastades samal ajal avamere gaasivälja ja väikese naftamaardla.

See on üks esimesi suuremaid tehinguid pärast seda, kui USA käivitas Nicolás Maduro vahistamise järel Venezuela energiasektori 100 miljardi dollari suuruse rekonstrueerimiskava. Pärast Maduro vahistamist kiideti Venezuelas heaks ka ulatuslik naftaseaduse reform, mis hõlbustab välisfirmade tegevust riigis.

Venezuelal on maailma ühed suurimad naftavarud. Viimased Venezuela valitsuse sammud peaksid võimaldama nüüd lääne energiahiidudel suurendada toornafta tootmist riigis.

"Chevroni varade vahetus PDVSA (Venezuela riiklik naftafirma) ja selle tütarettevõtetega on vastastikku kasulik leping, mis koondab kõigi osapoolte keskendumise riigi strateegilistele varadele", teatas ettevõte.

Venezuela ajutine president Delcy Rodríguez ütles, et lepingud võimaldavad Venezuelal ja Chevronil edasi liikuda tootmise suurendamise ning rahva hüvanguks minevate tulude kindlustamise suunas.

Allikate teatel peaks lähiajal ka Shell sõlmima lepingu, mille raames hakkab Venezuelas kiiresti laienev energiagigant arendama Lorani gaasivälja.