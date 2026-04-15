Haridusministeerium selgitas akadeemilise testi fopaad süsteemi eksitusega

Esmaspäeval sai 2550 noort, kes olid teinud akadeemilise testi Tartu ülikooli sisseastumiseks, teate, et nende tulemus on null ja nad on konkurentsist väljas. Kui ülikool eksitusest teada sai, teavitasid nad kandidaate, et õige tulemus alles saabub.

Teisipäeval lubas haridusministeerium juhtunu asjaolud välja selgitada ning praeguseks on probleemi tekkepõhjustest rohkem aimu.

Haridusministeeriumi hariduse infosüsteemide osakonna tootejuht-analüütik Marit Teras ütles ERR-ile, et akadeemiline test viiakse läbi mitmel päeval. Esimese testipäeva, 28. märtsi tulemused on kõigile osalejatele teatavaks tehtud ja protokoll kinnitatud, probleemid puudutasid aga järgmist, 11. aprillil toimunud testi.

"Esmaspäeva hommikul umbes kell 10.30 alustati protokolli ettevalmistamist testitulemuste sisestamiseks. Protokolliga töötamise käigus käivitati süsteemis protsess, mille kohta süsteem ei kuvanud hoiatust ega takistanud tegevust. Kuna tulemusi ei olnud veel protokolli sisestatud ega avalikustatud, viis see olukorrani, kus süsteem käsitles tulemusi ekslikult puuduvatena ning protokoll kinnitati ilma tegelike tulemusteta," selgitas Teras.

Tema sõnul tundus esmapilgul, et tegemist on sama veaga, mis esines eelmisel aastal, tegelikult see aga nii ei olnud.

"Eelmisel aastal kopeeriti arhiveeritud katse ning protokolli avalikustamise ja kinnitamise tunnused tulid kopeerimise käigus kaasa. See viga parandati ning käesoleval aastal neid tunnuseid katse kopeerimisel enam kaasa ei tulnud," kirjeldas Teras.

Haridusministeeriumi tootejuht-analüütik kinnitas, et probleemi lahendamisega tegeletakse ning edaspidi rakendatakse täiendavaid kontrollimehhanisme, et vältida olukordi, kus protokolli on võimalik kinnitada enne, kui tulemused on nõuetele vastavalt sisestatud ja kontrollitud.

Akadeemilise testiga kindlustas endale õppekoha ülikoolis 544 kandidaati. Tänavu võtab Tartu ülikool esimese astme õppesse vastu ligi 2700 üliõpilast.