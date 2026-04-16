Eelnõuga saavad elutähtsa teenuse osutajaks ka väiksemad elektrijaamad

Andres Sutt
Andres Sutt Autor/allikas: Jürgen Randma/riigikantselei
Valitsuse poolt riigikokku saadetud elektrituruseaduse muudatustega alandatakse muu hulgas elutähtsa teenuse osutaja piiri elektrijaamadele.

Valitsus kiitis neljapäeval heaks ja saatis riigikokku elektrituruseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, kus ühe punktina laiendatakse elektrijaamade ringi, kes arvatakse elutähtsa teenuse osutajate hulka.

Kui praegu on elutähtsa teenuse osutajad vähemalt 200-megavatise võimsusega elektrijaamad, siis eelnõuga arvatakse sellesse ringi vähemalt 90-megavatised jaamad, kuna juurde on tulnud väga palju hajatootmist, ütles energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt (Reformierakond).

Valitsuse kommunikatsioonibüroo saadetud pressiteates öeldi, et alampiiri nihutatakse, et paremini arvestada muutunud julgeolekukeskkonnaga ja tagada kriitilise taristu toimepidevus.

Seadusmuudatused tugevdavad ka tarbijakaitset: elektrimüüjad peavad kasutama riskimaandusmeetmeid, et vähendada hinnakõikumiste mõju ning tarbijat ei saa võrgust lahti ühendada kohtuvälise vaidluse lahendamise ajal.

Samuti ajakohastatakse turujärelevalvet, et ennetada turumanipulatsiooni ja tagada turu läbipaistvus.

"Tugevdame järelevalveõigusi, et nii sagedusreservide kui elektribörsil ei oleks lihtne turgu manipuleerida. Konkurentsiametil peab olema võime ja õigused seda järelevalvet teostada, nii nagu see on finantssektoris finantsinspektsiooni puhul. Et turg oleks läbipaistev ja tagaks kõigile paremad hinnad," lausus Sutt.

Eelnõu laiendab ka tarbijate ja väiketootjate võimalusi elektriturul. Inimestel ja ettevõtetel tekib rohkem võimalusi elektrit toota, tarbida, salvestada ja jagada, sealhulgas kortermajades, kus saab edaspidi taastuvenergiat jagada sama hoone või kinnistu piires. Samuti muutub lihtsamaks uute tootjate võrku ühendamine, kuna piiratud võimsusega piirkondades saab valida paindliku ühenduse, mis võimaldab liitumist kiiremini ja väiksemate kuludega.

Toimetaja: Marko Tooming

13:52

Läti võimuliit lahendas Air Balticuga seotud erimeelsused ja jäi püsima

13:47

Stars jätkas võiduseeriat, Vegas võitis Vaikse ookeani divisjoni

13:42

Tsahkna palgadirektiivist: tegu on ideoloogilise käskude-keeldude direktiiviga Uuendatud

13:36

New Yorgis avatakse Arvo Pärdi muusikast inspireeritud heliinstallatsioon

13:32

Eelnõuga saavad elutähtsa teenuse osutajaks ka väiksemad elektrijaamad

13:27

Harri Tiido: empaatiast poliitikas

13:14

SOS Lasteküla kasvandik: Lasteküla päästis mu elu

13:09

Kevin Saar läheb uudses quadide sarjas MM-tiitlit püüdma

12:46

Inimeste ravi toetavad TI-mudelid põhinevad kohati kahtlastel andmetel

12:42

Tänavune Tallinn Music Week kogus 22 271 külastust

06:52

Valitsus mõtles ümber: Eesti ütleb võrdse palga direktiivile ei

09:25

Austria politsei pidas kinni Johanna-Maria Lehtme partneri Hennadi Vaskivi

06:58

Rootsi armeejuht hoiatab Vene provokatsiooni eest Läänemerel

15.04

"Pealtnägija": trahvi saanud mees asus võitlusse parkimisfirma vastu

15.04

Kohus mõistis avalikus kohas last vägistanud mehele 13-aastase vangistuse

15.04

Konkurents on pannud tanklates kütusehinnad kiiresti muutuma

15.04

Reuters: USA ei pikenda Iraani nafta suhtes kehtestatud sanktsioonide erandeid

15.04

Valitsuse plaan: nutitelefoni ostmisel läheks kuus eurot autoritele

12:34

Venemaa korraldas öösel Ukraina linnadele ohvriterohke õhurünnaku Uuendatud

15.04

Magyar: Orbáni-meelne president peab tagasi astuma

13:47

Stars jätkas võiduseeriat, Vegas võitis Vaikse ookeani divisjoni

13:09

Kevin Saar läheb uudses quadide sarjas MM-tiitlit püüdma

12:36

Sotogrande Cupi avapäeval sai eestlastest parima tulemuse Kivi

11:57

Tüdrukute jalgpalliturniir Tallinnas jääb välisklubide sõjahirmu tõttu ära

13:36

New Yorgis avatakse Arvo Pärdi muusikast inspireeritud heliinstallatsioon

12:42

Tänavune Tallinn Music Week kogus 22 271 külastust

12:22

Hooaja viimase "Plekktrummi" külaline on Sirje Karis

10:09

Leida Rammo Linnateatri fondi stipendiumi pälvis Maiken Pius

13:14

SOS Lasteküla kasvandik: Lasteküla päästis mu elu

12:00

Vanilla Ninja sõidab Eurovisioonile uuenduskuuri läbinud looga

09:31

Maran: looduse segamine on karu toidubaasi ja seega ka pesakondi suurendanud

15.04

PERH-i operatsiooniõed leevendavad tööjõupuudust humoorikate videotega

12:40

Tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemi liitev eelnõu sai valmis

12:35

Üleilmse eestluse tegevuskava avab noortele uusi võimalusi

12:30

Reedel sajab kohati hoovihma

12:25

Raadiouudised (16.04.2026 12:00:00)

09:55

Lufthansa streigid ei lase ettevõttel turuosa juurde haarata

09:50

Eesti võrdse palga direktiivi üle ei võta ja taotleb selle muutmist

09:45

Juulist jõustuvad senisest rangemad nõuded sotsiaal- ja hooldustöötajatele

09:40

Mitmel pool sajab vihma

09:30

Raadiouudised (16.04.2026 09:00:00)

15.04

Riik püstitab peamiste teede äärde 50 mobiilsidemasti

