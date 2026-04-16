Eelnõuga saavad elutähtsa teenuse osutajaks ka väiksemad elektrijaamad

Valitsus kiitis neljapäeval heaks ja saatis riigikokku elektrituruseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, kus ühe punktina laiendatakse elektrijaamade ringi, kes arvatakse elutähtsa teenuse osutajate hulka.

Kui praegu on elutähtsa teenuse osutajad vähemalt 200-megavatise võimsusega elektrijaamad, siis eelnõuga arvatakse sellesse ringi vähemalt 90-megavatised jaamad, kuna juurde on tulnud väga palju hajatootmist, ütles energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt (Reformierakond).

Valitsuse kommunikatsioonibüroo saadetud pressiteates öeldi, et alampiiri nihutatakse, et paremini arvestada muutunud julgeolekukeskkonnaga ja tagada kriitilise taristu toimepidevus.

Seadusmuudatused tugevdavad ka tarbijakaitset: elektrimüüjad peavad kasutama riskimaandusmeetmeid, et vähendada hinnakõikumiste mõju ning tarbijat ei saa võrgust lahti ühendada kohtuvälise vaidluse lahendamise ajal.

Samuti ajakohastatakse turujärelevalvet, et ennetada turumanipulatsiooni ja tagada turu läbipaistvus.

"Tugevdame järelevalveõigusi, et nii sagedusreservide kui elektribörsil ei oleks lihtne turgu manipuleerida. Konkurentsiametil peab olema võime ja õigused seda järelevalvet teostada, nii nagu see on finantssektoris finantsinspektsiooni puhul. Et turg oleks läbipaistev ja tagaks kõigile paremad hinnad," lausus Sutt.

Eelnõu laiendab ka tarbijate ja väiketootjate võimalusi elektriturul. Inimestel ja ettevõtetel tekib rohkem võimalusi elektrit toota, tarbida, salvestada ja jagada, sealhulgas kortermajades, kus saab edaspidi taastuvenergiat jagada sama hoone või kinnistu piires. Samuti muutub lihtsamaks uute tootjate võrku ühendamine, kuna piiratud võimsusega piirkondades saab valida paindliku ühenduse, mis võimaldab liitumist kiiremini ja väiksemate kuludega.