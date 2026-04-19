Rimi üritab ettevõtete soodustuse abil äriklientide seas turuosa kasvatada

Rimi tahab kasvatada oma turuosa äriklientide seas ja pakub seetõttu ettevõtetele kaupa eraklientidest üheksa protsenti odavama hinnaga. Lisaks katsetab poekett ühes oma kaupluses allahindlust pensionäridele, kuid pole veel otsustanud, kas laiendada seda kõikjale.

Eesti jaekaubandusturul valitseb tihe konkurents ja poeketid üritavad leida võimalusi kliente just enda poodidesse meelitada. Rimi reklaamib, et äriklient saab üheksa protsenti allahindlust kõigilt toodetelt, välja arvatud alkohol ja teenused.

ERR uuris poeketi käest, miks peab eraklient ärikliendist kallimat hinda maksma. Rimi Eesti turundus- ja kommunikatsioonijuht Madis Eesmaa ütles põhjenduseks, et Rimi e-pood soovib üsna värske tegijana äriklienditurul oma turuosa selles segmendis kasvatada ning erinevad soodustused on üks tööriist, kuidas seda teha.

"See ei tähenda mingit moodi, et ettevõtted oleksid meie jaoks eelistatumad kui erakliendid, tegu on lihtsalt kahe erineva kliendigrupi ja ostuharjumustega, millele on ka kaks erinevat lähenemist," sõnas Eesmaa.

Ta lisas, et ka eraklientidel on soodustusi, mis omakorda ei laiene ärikliendile.

Tallinnas katsetab Rimi oma Kolde poes ka pensionäride soodustust, võimaldades üle 63-aastastele igapäevast kümneprotsendilist allahindlust, mida teistes selle poeketi kauplustes pakutakse ühel päeval nädalas.

Eesmaa sõnul teistes poodides sellist lahendust praegu ei kasutata ning testperioodi käigus hinnatakse, kuidas see soodustus mõjutab ostukogemust ja poe külastatavust.

"Samuti analüüsime kliendi tagasisidet ning ärilist mõju, et mõista, kas selline igapäevane lahendus on jätkusuutlik," lausus Eesmaa.

Ta märkis, et praeguses faasis on seetõttu veel ennatlik öelda, kas niisugust soodustust laiendatakse ka teistele Rimi poodidele.

Eelmisel aastal vahetas Rimi Baltic omanikku, kui ICA Gruppen müüs oma Balti riikide Rimi poed Taani jaemüügiettevõttele Salling Group.