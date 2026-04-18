Keskkonnaameti hinnangul tuleks karude arvukust siiski piirata

Karu metsas. Pilt on illustreeriv. Autor/allikas: ERR
Keskkonnaministeerium oli pärast kohtuvaidlust sunnitud muutma jahieeskirja ja aprilli algusest on lubatud küttida vaid nuhtlusmõmmikuid. Kui ministeerium leiab, et Euroopa looduskaitsedirektiiv lubab jahti ka populatsiooni piiramiseks, siis karude õiguste eest seisev MTÜ on teisel arvamusel.

Karudele võis seni jahti pidada 1. augustist kuni oktoobri lõpuni. Keskkonnaamet andis igal aastal välja kindla arvu küttimislube neisse piirkondadesse, kus mesikäpad enim pahandusi korda saatsid.

"Nüüd kohtupraktikast lähtuvalt, kuna karu on loodusdirektiivi neljanda lisa liik, mis tähendab ranget kaitsestaatust, siis tema küttimine on lubatud ainult erandite korral, milleks on kahjustuste ennetamine ja vältimine ning ohusituatsioonide vältimine," ütles keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juht Tanel Türna.

Sisuliselt hakkab keskkonnaamet iga kord pärast mesitarude või silopallide rüüstamist vaagima, kas pahandusetegijat võib küttida või mitte. Kuigi populatsiooni piiramise eesmärgil karusid küttida enam ei tohi, ei välistanud Türna, et võib-olla suve lõpus tuleb seda siiski teha.

"Kui meil on karude grupp kolinud asula piiri äärde elama juba. Me ei saa isegi konkreetselt öelda, et seal on tegemist selle ühe konkreetse nuhtlusisendiga, vaid probleem tekib sellest, et karud ja inimesed elavad kõrvuti. See on see koht, kus võiks hakata kaaluma ohusituatsiooni vältimiseks karude arvukuse piiramist," lausus Türna.

Kliimaministeeriumi jahindusnõuniku Aimar Rakko sõnul on karupopulatsiooni ohjamine vajalik, sest vastasel juhul jäädaksegi probleeme lahendama.

"Me oleme konsulteerinud Euroopa Komisjoniga, kes on öelnud, et Eesti riik on natukene liiga rangelt seda direktiivi tõlgendanud. Et direktiiv selliste ülekasvanud populatsioonide puhul annab nõusoleku ka populatsiooni ennast ohjata, et kahjusid ennetada," ütles Rakko.

Aasta alguses saatis ministeerium Euroopa Komisjonile vastava päringu ja lähiajal loodetakse saada selgust, mida looduskaitsedirektiiv lubab.

"Kuidas peaksid liikmesriigid rakendama seda nendes olukordades, kus populatsioon on väga heas seisus ja on ülekasvanud ja nende probleemide tekkimise tõenäosus on väga suur, sest varem või hiljem kuskilt otsast see karikas täis saab ja need probleemid tekivad," rääkis Rakko.

Karude õigust eest seisva Eleri Loppi sõnul ei ole karude arvukuse piiramine võimalik.

Oma kirjalikus vastuses ütles ta, et kui kliimaministeerium nii arvab, siis pole nad läbi lugenud ühtegi kehtivat kohtuotsust ega ka loodusdirektiivi. "See on lubamatu eesmärk ja direktiivi vastane. Loppi sõnul tuleb leida lahendusi kooseksisteerimiseks, vahet ei ole, kas Eestis on karusid 1000 või 900, karu käitub ikka nagu karu ja õnnetusi juhtub nii väiksema kui ka suurema karude populatsiooni juures," sõnas Lopp.

Keskkonnaameti andmetel on kõige suurem tõenäosus inimeste ja karude teede ristumiseks Ida- ja Lääne-Virumaal, aga ka Kesk-Eestis.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Loetumad uudised

17.04

Šoigu ähvardas Balti riike ja Soomet seoses Ukraina droonidega

06:02

17 protsenti palgasaajatest ei ole tulumaksuvabastust kasutusele võtnud

17:17

Ukraina ründas Vene naftatehaseid, Krimmi naftahoidlat ja Läänemere sadamat Uuendatud

17:49

Iraan sulges USA blokaadi tõttu taas Hormuzi väina Uuendatud

17.04

Iraan väitis, et avas Hormuzi väina Uuendatud

08:04

Riigikogu kantseleist vallandatud staažikas ametnik viis asja kohtusse

17.04

PPA hangib Narva jõepiirile droonide seireks ja tõrjeks ainulaadse lahenduse

17.04

Ott Tänak valmistab ette Toyota 2027. aasta autot

17.04

Liisa Oviir ei jätka ERJK esimehena

17.04

Pildid: Ida-Virumaal lõhuti Ereda holokausti ohvrite mälestusmärk Uuendatud

ilmateade

loe: sport

19:54

Tatrik kallati tähistuseks veega üle: nende plikadega on äge!

19:31

Steve Kerr: treeneritel on "kõlblik kuni" märgistus

19:16

FC Kuressaare teenis Narvas võidulisa, Vaprus sai viigipunkti Uuendatud

19:00

Tammiku iluvärav viis Eesti jalgpallinaiskonna Leedu üle võidule

loe: kultuur

17:07

Galerii: Marilyn Piirsalu tekstiilist ruuminstallatsioon "Peaaegu nähtav"

15:47

Raido Bergstein: loodan, et tantskunst ei taandu teiste žanrite rikastavaks osaks

13:23

Amanda Kaunispaik: peatage maailm, rahvas tahab lädramussi!

11:17

LUULETUS | Hando Runneli "Ilus maa IV"

loe: eeter

11:45

Mick Pedaja: tahan tuua siia maailma kergust ja rõõmu

10:50

"Ringvaade" käis külas Euroopa Kosmoseagentuuris töötavatel eestlastel

09:45

Andres Maimik: Nipernaadi on tänapäeva kontekstis aferist ja ahistaja

17.04

Juku-Kalle Raid: juba lapsendatud sõnade uued vasted ei lähe käiku

Raadiouudised

17.04

Iraan teatas Hormuzi väina avamisest

17.04

Päevakaja (17.04.2026 18:00:00)

17.04

Keldo: tööandjate soovitud kriisikomisjoni pole vaja

17.04

Kuressaare WOW keskuse uus omanik asub majale elu sisse puhuma

17.04

Ukraina kasutab lahingutes üha rohkem mehitamata maismaasüsteeme

17.04

Michal: kurss on Rail Balticu trassi valmimiseks aastaks 2030

17.04

Raadiouudised (17.04.2026 15:00:00)

17.04

IMF: Lähis-Ida kriis lööb tugevalt maailma vaesemaid riike

17.04

Laupäeval kerkib õhutemperatuur kuni 15 kraadini

17.04

Raadiouudised (17.04.2026 12:00:00)

