Üle 2800 aerutaja sõitsid laupäeval Võhandu maratoni
Varahommikul alustas 100 kilomeetri pikkust teekonda mööda Võhandu jõge üle 1240 paatkonna 28 riigist.
Tegemist on maailma suurima aerumaratoniga, kus osalevad nii professionaalid kui ka harrastajad, kasutades sõitmiseks süstasid, kanuusid, kummipaate ja teisi aerutavaid aluseid.
Tänavune madal veetase esitas aerutajatele mitmeski kohas väljakutseid. Peale seitset tundi ja 42 minutit jõudis võitjana finišisse Tšehhi paatkond, kes edestasid teise koha saanud samuti Tšehhi meeskonda seitsme minutiga.
