Pärnumaa ettevõte kaotas kelmidele üle 1,6 miljoni euro
Pärnumaal sai ettevõte kahju üle 1,6 miljoni euro, kui kandis raha kelmide loodud libakontole, teatas politsei.
Politsei alustas eelmise nädala reedel menetlust juhtumis, kus Pärnumaa ettevõte sai meili näiliselt oma koostööpartneri nimelt, kus paluti ettevõttel edaspidi arveid tasuda teisele pangakontole. Tegelikult oli tegemist kelmide loodud libakontoga, kuhu ettevõtte esindaja tegi kahel korral ülekande.
Esialgsetel andmetel on kelmusega tekitatud kahju üle 1,6 miljoni euro, teatas politsei.
