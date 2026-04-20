Tartu tudengipäevad algasid traditsioonilise pannkoogihommikuga

Tartus algasid taas tudengipäevad traditsioonilise pannkoogihommikuga. Kahe nädala jooksul toimub tudengilinnas üle saja sündmuse spordivõistlustest öölaulupeoni. Tudengipäevad kulmineeruvad korraliku volbriööga, mida tähistavad tuhanded tudengid Kaarsillal peetava kontserdi ja üliõpilaskorporatsioonide pidudega.

Tartu tudengipäevade pannkoogihommikul kostitasid tudengid linnarahvast ja tudengeid lisaks pannkookidele veel pudru, grillvõileibade, vahvlite, smuuti ja kohviga. Pannkooke küpsetavate tudengite päev algas kell neli öösel. Poole üheteistkümneks olid tudengid juba sadu pannkooke küpsetanud.

"Mina ärkasin kella nelja ajal ja olin platsis juba 5.30. Asjad oli vaja üles seada ja teie jaoks me seda ju teemegi. Kaheksast alustasime. Kell kümme tulen juba teisest vahetusest ehk ma ei kujutagi ette mitu pannitäit... Kindlasti mitu-mitu sada on juba ära söödud," ütles korraldaja ja tudeng Mirtel.

Varakult ärkamine kandis vilja, sest kohale tulnud tudengid kiitsid hommikusööki. Magistritöö kirjutamisest pannkookide söömiseks pausi teinud Taaniel jäi oma hommikusöögiga rahule.

"Ülikõva! Viis pluss, üksteist punkti kümnest. Ma sõin pudru, pannkooke, jõin kohvi ja smuutit," ütles loodusturismi tudeng Taaniel.

"Suurepärane! Kõik maitseb väga hästi peale Võhandu maratoni. Kulub ära. Ütleme niimoodi, et taastumiseks on väga oluline õige toit ja seda siin saab," lausus loodusturismi vilistlane Kristofer.

Tudengipäevade kavas on sel korral 130 üritust spordisündmustest öölaulupeoni.

"Ma ütleks, et tudengipäevade kavas kõige märkimisväärsem on öölaulupidu, mis toimub siis reedel. Enne seda on ka rongkäik, kus on erinevad organisatsioonid ja korporatsioonid kohal. Samuti öötantsupidu on traditsiooniline. Hästi palju inimesi tuleb kokku tantsima koos ja see aasta on eriline, sest 1. mai puhul sulgeme Vabaduse puiestee ning saab vaadata väga vaatemängulisi spordiüritusi, milleks on siis kastironimine ja mudamaadlus," lausus korraldaja ja tudeng Helena.

Tudengipäevad kestavad 2. maini.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

