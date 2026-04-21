X!

Transpordiamet plaanib Tallinna ringtee Jüri liiklussõlmest otse läbi viia

Jüri liiklussõlme ümberehituse eskiislahendus. Autor/allikas: Transpordiamet
Transpordiamet plaanib põhjalikult ümber ehitada Eesti õnnetusterohkeima ristmiku ehk Rae vallas asuva Jüri ringristmiku nii, et Tallinna ringtee liigub sealt otse läbi.

Transpordiamet teatas, et algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse Jüri liiklussõlme ehitusprojekti koostamiseks, et muuta Eesti üks õnnetuserohkemaid kohti liiklejatele ohutumaks.

Liiklusõnnetuste peamiseks põhjuseks on näiteks see, et ringini saabujad peavad kiirust järsult vähendama, lisaks soodustavad õnnetuste juhtumist ringile sobimatud pealesõidunurgad.

Liiklussõlme ümberehitamise eskiiside järgi kavatsetakse Tallinna ringtee suunata läbi otse Tallinna-Tartu maantee viadukti alt ning senine ringikujuline lahendus liiklussõlmest kaob. Ringtee jookseb ristmikult läbi 2+2 teena. Uut lahendust nimetab transpordiamet klassikaliseks ristikhein-tüüpi liiklussõlmeks.

See tähendab, et tulevikus saaks Tallinna ringteel sõitjad, kui maksimaalne sõidukiirus on lubatud, läbida Jüri liiklussõlme 110 km/h.

Projekteeritakse viaduktid, mis on vajalikud Jüri liiklussõlme ümberehitamiseks ning olemasolevad Jüri viaduktid lammutatakse.

Ära peaks kaduma Jüri poolt vaadates teisele poole Tallinna-Tartu maanteed jäävad Õlleköögi tee ja Ameerika tee ristmik, nende asemele rajatakse maanteega paralleelne kogujatee ja uus suundristmik kahe olemasoleva ristmiku vahele. Bussipeatused "Jüri" jäävad alles praegustesse asukohtadesse.

Projekt peab arvestama võimalusega perspektiivis rajada Jüri liiklussõlmega
külgnevate alade vahele jalgratta- ja jalgteed eesmärgiga tagada ülejäänud
külgnevatelt aladelt jalgsi ja jalgrattaga juurdepääs Jüri alevikku.

Lahendus pole veel lõplik, täpsemad lahendused töötatakse välja ehitusprojektiga. Muutuda võivad rampide kujud ja Tallinna-Tartu maantee eraldamine liiklussõlme rampidest.

Jüri liiklussõlme ehitustööd on praegu kehtiva teehoiukava järgi plaanis 2028.–2029. aastal.

Liikluskindlustuse fondi andmetel oli Jüri liiklussõlm mullu teist aastat järjest Eesti juhtumiterohkeim ristmik, kus toimus 139 liiklusõnnetust ning kogukahju oli pea 400 000 eurot. Kokkupõrgetest 75 protsenti olid tagant otsasõidud. Tavapärasest rohkem juhtub Jüri ringil õnnetusi ka veoautode tõttu.

Jüri liiklussõlm on Eestis ainulaadne liiklussõlm, kus toimub liiklemine läbi suuremõõdulise, 390-meetrise läbimõõduga ringristmiku. Praegu on Tallinna ringtee ringristmikuga katkestatud ning seetõttu esineb liiklussõlmes tipptunnil tihti ummikuid.

Jüri ringil tehti kaks aastat tagasi taastusremont.

Toimetaja: Marko Tooming

