Rae vallas Jüri ristmikul toimus mullu 139 liiklusõnnetust

Rae vallas asuv Jüri ringristmik oli teist aastat järjest koht, kus toimus aasta peale kõige rohkem liiklusõnnetusi, kokku 139.

Sealsetest kokkupõrgetest kolmveerand ehk 75 protsenti olid tagant otsasõidud, samas kui keskmiselt moodustavad ristmikel tagant otsasõidud 39 protsenti.

Jüri ringil põhjustavad õnnetusi tavapärasest sagedamini ka veoautod, märkis liikluskindlustuse fond. 2025. aastal oli Jüri ringi õnnetustes veoauto (N3) osakaal vastutava sõidukina 15 protsenti, samas kui kogu Eestis oli veoautode osakaal õnnetuste põhjustajatena kuus protsenti.

Juhtumite arv vähenes veidi

2025. aastal vähenes liikluskindlustuse juhtumite arv Eestis võrreldes 2024. aastaga kolm protsenti. Kokku registreeriti eelmisel aastal 32 601 Eestis toimunud juhtumit kogukahjuga 77 miljonit eurot. Talvekuudel oli liiklusõnnetusi tavapärasest vähem, kuid juulis ja septembris seevastu registreeriti rohkem kindlustusjuhtumeid kui nende kuude jooksul kunagi varem sel sajandil.

"Liiklusõnnetuste koguarvu vähenemist mõjutasid aasta alguses ja detsembris pehmem talv ning vähesed sademed, mis tähendavad tavaliselt ka vähem libedusest põhjustatud kokkupõrkeid," märkis liikluskindlustuse fondi juhatuse liige Andres Piirsalu.

Suhteliselt sademevaeses veebruaris oli 2300 liikluskindlustusjuhtumit, mis oli kogu aasta väikseima õnnetuste arvuga kuu. Võrdluseks, et 2021. aasta veebruaris toimus Eestis 3300 liiklusjuhtumit. Nii madalat veebruari näitajat kui eelmisel aastal ei ole olnud viimase kümne aasta jooksul.

2025. aasta juulis registreeriti Eestis 2748 ja septembris 2841 liikluskindlustuse juhtumit. See on rohkem kui nende kuude jooksul kunagi varem sel sajandil. Võrreldes viimase kümne aasta keskmisega oli juuli näitaja kaheksa protsenti ja septembri näitaja seitse protsenti kõrgem.

Piirsalu sõnul on suvekuude liiklusõnnetuste rohkus murettekitav. "Kui talvekuudel jääb liikluskindlustuse juhtumite arv sageli 2000–2400 piirimaile kuus, siis suve teises pooles ulatub see tavaliselt 2600–2800 juhtumini," ütles ta.

Juhtumite arv maakonniti 2035. aastal. Autor/allikas: Eesti Liikluskindlustuse Fond 2026

Vähenesid ka jalakäijatele otsasõidud

Liikluskindlustuse juhtumite arv vähenes möödunud aastal kõige enam jalakäijale otsasõitude, tagant otsasõitude ning asja, ehitise või rajatise kahjustamise juhtumites.

Parkimisega seotud kahjujuhtumite arv jäi samale tasemele, mis eelmisel aastal. Kõige rohkem õnnetusi toimus Tallinnas Ülemiste keskuse parklas, 160 juhtumit, ning kogukahju oli seal 239 000 eurot. Ülemistele järgnes Tartu Lõunakeskus 87 ja Tallinna Rocca al Mare keskus 84 juhtumiga.

Suurima keskmise kahjuga olid 2025. aastal jalakäijale otsasõidud ning kokkupõrked ristmikel, möödasõidul, reastumisel või rajalt kaldumisel. Jalakäijale otsasõite registreeriti mullu 305 ja kogukahju ulatus ligi kolme miljoni euroni. Keskmine õnnetuse kahjusumma oli ligi 10 000 eurot.

Ristmikel toimus möödunud aastal 3966 kokkupõrget kogukahjuga 18 miljonit eurot. Tagant otsasõite registreeriti 5015 ning nende kogukahju ulatus 13 miljoni euroni.

Lisaks Eestis toimunud juhtumitele põhjustasid eesti sõidukid üle 2000 liikluskindlustuse juhtumi välismaal.