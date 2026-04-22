Politsei kahtlustab Räpina vallavolikogu liikmeid altkäemaksukuriteos

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Aivar Sepp kinnitas raadiosaates "Uudis+", et politsei alustas altkäemaksu kahtlustusega uurimist Räpina vallavolikogu liikmete osas.

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Aivar Sepp sõnas Delfile, et PPA alustas kriminaalmenetlust, kuna neil on alust kahtlustada, et 2026. aastal võidi ühele vallavolikogu liikmele pakkuda altkäemaksu vastutasuks poolthääle vastu hääletuses, kus otsustati endistele juhtivatele vallaametnikele hüvitiste maksmise üle.

Sepp kinnitas Vikerraadio saates "Uudis+", et et uurimist alustati põhimõtteliselt samas asjas, millest Õhtuleht kirjutas juba jaanuaris.

Väljaanne kirjutas siis, et EKRE pikaaegne kohaliku osakonna juht ning toona volikogu opositsiooni kuulunud Vladimir Kondratjev vahetas poolt.

Nimelt sai seni vallavanema ametit täitnud Enel Liinist (valimisliit Ühtne Vald) volikogu esimees ning enne esimehe kohta täitnud Peeter Sibulast (Keskerakond) volikogu lihtliige. Sellega kadus aga opositsioonilt volikogus häälteenamus ning kui saadikutele sooviti maksta lahkumishüvitist, siis see enam ei läbi ei läinud.

Teise EKRE volikogu liikme Tiit Kala sõnul meelitas Kondratjev koalitsiooni poole üle volikogu aseesimees Margus Narusing, kes olevat Kala väitel talle pakkunud haljastustööde lepingut 37 000 euro väärtuses.

Kondratjev ise ütles Õhtulehele, et Margus Narusing lubas talle oma firma OÜ Latikas alt tööd.

Narusingile lisaks olevat Kala sõnul olnud pakkumise juures ka Enel Liin
ning keskerakondlasest volikogu liige Mait Meensalu ja abivallavanem Riho Luht.

Kuna aga uurimisprotsess on pooleli, siis nimesid Sepp saates ei kinnitanud, ent Narusing kinnitas Delfile, et on kahtlustuse saanud.

Teisipäeval viis politsei läbi esimesed toimingud kahtlustatavate elu- ja tööruumides ning nende käigus esitati neljale inimesele kahtlustus altkäemaksu lubamises ning ühele inimesele sellega nõustumises

"Teisipäeval viisime läbi avalikud menetlustoimingud, mis tõesti hõlmavad tavapäraselt läbiotsimisi ja ülekuulamisi. See menetlus on nüüd mõnda aega kestnud ja on saanud kinnitust selline kuriteokahtlus, et on alust esitada kahtlustust. Korruptsioonikuritegude puhul kahtlustuse esitamine on kindlasti väga läbimõeldud ja sellele peavad viitama konkreetsed tõendid," sõnas Sepp.

Delfi andmetel on kahtlustus esitatud neljale isikule altkäemaksu andmises ja ühele selle vastuvõtmises.

