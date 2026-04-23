Norstat: Kõlvart tõusis kõige populaarsemaks peaministrikandidaadiks

Mihhail Kõlvart Vikerraadios. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti uuring näitab aprillis esmakordselt, et valijad eelistaksid näha peaministriametis Keskerakonna esimeest Mihhail Kõlvartit, keda toetab 28 protsenti Eesti kodanikest.

Isamaa esimeest Urmas Reinsalu eelistab 24 protsenti ning EKRE esimeest Martin Helmet 16 protsenti.

Kolmele kõige populaarsemale kandidaadile järgnevad Lavly Perling (11 protsenti), Kristen Michal (10 protsenti), Lauri Läänemets (kaheksa protsenti) ning Kristina Kallas (neli protsenti). 

Võrreldes eelmise kuu tulemustega tõusis Kõlvarti ning langes Reinsalu toetus. Sellega seoses tõusis Kõlvart ka kõige populaarsemaks peaministrikandidaadiks. Tõusnud on ka nende vastajate osakaal, kes eelistaks peaministriametis näha Martin Helmet. Teiste peaministrikandidaatide toetus ei muutunud. 

Peaministrite küsimuse lisab Ühiskonnauuringute Instituut kord kuus iganädalasse erakondliku eelistuse küsitlusse. Värsked tulemused kajastavad küsitlusperioodi 13. kuni 19. aprillini ning kokku küsitleti 1000 valimisealist Eesti kodanikku. Sarnaselt erakondade toetusprotsentidele on tulemused esitatud ilma "Ei oska öelda" vastanuteta. 

Keskerakonna toetajate seas on kõige populaarsem Kõlvart (86 protsenti), Isamaa toetajate seas Reinsalu (83 protsenti), EKRE toetajate seas Helme (80 protsenti), Parempoolsete toetajate seas Perling (78 protsenti), Reformierakonna toetajate seas Michal (69 protsenti) ning SDE toetajate seas Läänemets (55 protsenti). 

Lisaks paluti oma eelistus öelda olukorras, kus valida oleks ainult kahe kandidaadi vahel. Kandidaatide paarid koostati detsembris toimunud küsitluse kahe populaarseima kandidaadi ning ametisoleva peaministri põhjal. Vastajatel paluti teha valik järgmiste paaride puhul: Reinsalu vs Kõlvart, Reinsalu vs Michal ja Kõlvart vs Michal.  Vastajatelt küsiti: "Kui valida saaks ainult kahe kandidaadi vahel, siis kes nendest oleks Eestile sobivam peaminister?"

Kui valida saaks Urmas Reinsalu ja Mihhail Kõlvarti vahel, siis eelistaks 50 protsenti vastajatest Reinsalu ja 34 protsenti Kõlvartit. 17 protsenti vastas "Ei oska öelda". 

Kui valida saaks Urmas Reinsalu ja Kristen Michali vahel, siis eelistaks 54 protsenti Reinsalu ning 21 protsenti Michalit. 26 protsenti vastas "Ei oska öelda". 

Kui valida saaks Mihhail Kõlvarti ja Kristen Michali vahel, siis eelistaks 48 protsenti Kõlvartit ja 31 protsenti Michalit. 21 protsenti vastas "Ei oska öelda". 

Uuringufirma Norstat viis küsitluse läbi 13.04-19.04 ning nendele vastas kokku 1000 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku. Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses, kus telefoniküsitlusele vastanud moodustavad valdava enamuse. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.

