Norstati peaministriuuring: Reinsalu populaarseim, Läänemets möödus Michalist

Värske uuringu põhjal, kus küsiti inimeste peaministrieelistusi, soovib 27 protsenti vastanutest näha valitsusjuhi kohal Urmas Reinsalu, 23 protsenti küsitletutest Mihhail Kõlvartit ning 14 protsenti Martin Helmet, selgub MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja Norstati andmetest.

Peaministrite küsimuse lisavad Ühiskonnauuringute Instituut ja Norstat kord kuus iganädalasse erakondliku eelistuse küsitlusse. Värsked tulemused kajastavad küsitlusperioodi 11. kuni 17. maini ning kokku küsitleti tuhandet valimisealist Eesti kodanikku. Sarnaselt erakondade toetusprotsentidele on tulemused esitatud ilma "Ei oska öelda" vastanuteta.

Kolmele kõige populaarsemale kandidaadile järgnevad Lavly Perling (12 protsenti), Lauri Läänemets (10 protsenti), Kristen Michal (9 protsenti) ning Kristina Kallas (5 protsenti).

Eelmise kuu tulemustega võrreldes tõusis Reinsalu ja langes Kõlvarti toetus ning Reinsalu tõusis taas kõige populaarsemaks peaministrikandidaadiks. Tõusnud on ka Länemetsa toetus, kes edestab nüüd Michalit, kuid nende kahe kandidaadi vahe on minimaalne.

EKRE toetajate seas on kõige populaarsem Helme (87 protsenti), Keskerakonna toetajate seas Kõlvart (80 protsenti), Parempoolsete toetajate seas Perling (79 protsenti), Isamaa toetajate seas Reinsalu (73 protsenti), Reformierakonna toetajate seas Michal (56 protsenti) ning SDE toetajate seas Läänemets (47 protsenti).