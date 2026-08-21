Norstat: Reinsalu ja Kõlvart on peaministri eelistustes võrdsed

Erakonna Isamaa esimeest Urmas Reinsalu ja Keskerakonna juhti Mihhail Kõlvartit eelistab võimaliku peaministrina praktiliselt sama palju valijaid, selgus MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös igakuiselt korraldatava küsitluse augusti esimese poole tulemustest.

Värskete tulemuste põhjal eelistab Urmas Reinsalu ümardatult 25 protsenti ja Mihhail Kõlvartit 24, kuid nende toetuste erinevus jääb ühe protsendipunkti sisse.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimeest Martin Helmet sooviks peaministriks 16 protsenti. Erakonna Parempoolsed juhti Lavly Perlingut 12 protsenti, Reformierakonna esimeest Kristen Michalit 10 protsenti, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) esimeest Lauri Läänemetsa üheksa protsenti ning Eesti 200 juhti Kristina Kallast kuus protsenti.

Viimaste tulemuste põhjal on Reinsalu ja Kõlvartit eelistavate inimeste osakaal praktiliselt võrdne, Helmet toetavate vastajate osakaal on mõnevõrra langenud (juulis 14 protsenti), kuid suuri muutusi kuu ajaga peaministri eelistustes toimunud ei ole, kommenteeris Norstat pressiteates.

Parempoolsete toetajate seas on kõige populaarsem Perling (80 protsenti), Isamaa toetajate seas Reinsalu (76 protsenti), Keskerakonna toetajate seas Kõlvart (75 protsenti), EKRE toetajate seas Helme (74 protsenti), Reformierakonna toetajate seas Michal (60 protsenti) ning SDE toetajate seas Läänemets (55 protsenti).

Lisaks paluti oma eelistus öelda olukorras, kus valida oleks ainult kahe kandidaadi vahel. Kandidaatide paarid koostati eelmisel kuul toimunud küsitluse kahe populaarseima kandidaadi ning ametisoleva peaministri põhjal. Vastajatel paluti teha valik järgmiste paaride puhul: Reinsalu vs Kõlvart, Reinsalu vs Michal ja Kõlvart vs Michal. Vastajatelt küsiti: "Kui valida saaks ainult kahe kandidaadi vahel, siis kes nendest oleks Eestile sobivam peaminister?"

Kui valida saaks Reinsalu ja Michali vahel, siis eelistaks 51 protsenti Reinsalu ning 24 protsenti Michalit. 24 protsenti vastas "Ei oska öelda".

Kui valida saaks Kõlvarti ja Michali vahel, siis eelistaks 45 protsenti Kõlvartit ja 33 protsenti Michalit. 22 protsenti vastas "Ei oska öelda".

Kui valida saaks Reinsalu ja Kõlvarti vahel, siis eelistaks 51 protsenti vastajatest Reinsalu ja 32 protsenti Kõlvartit. 17 protsenti vastas "Ei oska öelda".

Norstat viis küsitluse läbi 10.-15. augustini ning sellele vastas kokku 1000 18-aastast ja vanemat Eesti kodanikku. Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses, kus telefoniküsitlusele vastanud moodustavad valdava enamuse. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.