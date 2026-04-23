Endine ERK-i esimees Silver Kuusik liitus Keskerakonnaga

Silver Kuusik. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Endine erakonna Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid (ERK) esimees Silver Kuusik liitus Keskerakonnaga. Teist korda Keskerakonda astunud Kuusiku sõnul on otsus kantud väärtustest, mis haakuvad erakonna poliitilise suunaga.

Viimastel riigikogu valimistel kogus Kuusik Tartus EKRE ridades 829 häält, kuid riigikokku ei pääsenud.

EKRE-st lahkus Kuusik 2024. aasta suvel erakonna sisetüli ajal. Ta on kuulunud Tartu volikokku. Samuti on Kuusik kuulunud Keskerakonda, kokku üle kümne aasta.

Kuusik rõhutas liitumise ühe põhjusena ka Eesti poliitilist reaalsust. "Olen näinud, et väiksemas erakonnas võivad põhimõtted olla õiged, kuid reaalsus on see, et sisuliste muutuste elluviimiseks on vaja suuremat kandepinda. Täna on just suurtel erakondadel võimalus Eesti elu päriselt mõjutada," selgitas ta.

Lisaks poliitilisele tegevusele tegutseb Kuusik kortermajade tehnilise konsultandina.

Veebruaris teatas ERK, et Kuusik taandus esimehe ametikohalt tervislikel põhjustel.

ERK loodi 2024. aastal pärast EKRE-s lahvatanud sisetüli.

