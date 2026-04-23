Lufthansa toob Euroopas turule piletiklassi ilma tasuta käsipagasita

"Reisijad, kes soovivad kaasa võtta rohkem pagasit, saavad selle eriti soodsa piletiklassi puhul osta paindlikult juurde kas käsi- või äraantava pagasi, või valida juba algselt suurema pagasimahuga piletitüübi," teatas Saksamaa lennunduskontsern neljapäeval.

Uut soodsat piletit saab veebis järk-järgult broneerida alates 28. aprillist. See kehtib kontserni lennufirmade lühi- ja keskmise pikkusega lendudele alates 19. maist.

Uus pilet on soodsam kui senine "Economy Light" klass. Viimast aga täiendatakse võimalusega lennupileteid lisatasu eest ümber broneerida.

Lufthansa teatel pakub selline süsteem "selget ja läbipaistvat valikut, mida on võimalik kohandada vastavalt iga reisija vajadustele".

Odavlennufirmade puhul on selline piletiklass juba ammu tavapärane. Ka mitmed Euroopa täisteenuslennufirmad pakuvad seda, kuid Lufthansa oleks seni suurim, kes selle laiemalt kasutusele võtab.

USA ja Iisraeli sõda Iraani vastu on kergitanud lennukikütuse hindu. Seetõttu on lennufirmad üle maailma sunnitud astuma vastusamme, sealhulgas tõstma piletihindu ja kärpima majandusprognoose.

Näiteks tõstab American Airlines lühilendudel esimese ja teise äraantava pagasi tasu 10 dollari ning kolmanda pagasi tasu 150 dollari võrra. Ühtlasi vähendas ettevõte teatud soodustusi turistiklassi reisijatele.