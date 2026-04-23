X!

Ligi ja Pakosta vaidlevad rahapesu ja terrorismi tõkestava seaduse üle

Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta ja rahandusminister Jürgen Ligi Autor/allikas: ERR
Rahandusminister Jürgen Ligi ja justiitsminister Liisa Pakosta vaidlevad rahapesu ja terrorismi tõkestava seaduse muudatuste osas, mille on esitanud rahandusministeerium. Erimeelsuste tõttu on eelnõu jäänud valitsusse seisma.

Rahandusministeeriumi koostatud eelnõu täpsustab rahapesu andmebüroo (RAB) õigust küsida pankadelt andmeid - nii ettekirjutusega kui läbi täitmisregistri.

Büroo ülesanne on kontrollida rahapesu ja terrorismi rahastamise kahtlust ja seetõttu annab seadus võimaluse küsida neil nii panga- kui ka ärisaladuse kohta. Seaduseelnõu järgi oleks kahtluse korral neil õigus küsida pangakontode väljavõtteid. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta ütles, et Eesti 200 pole nõus rahandusministeeriumi muudatustega.

"Me räägime pangasaladuse kaitsest ja me räägime olulistest uurimistoimingutest. Näiteks kriminaalmenetluses on pikk paks seadus, kuidas on kõik reguleeritud, kuidas see asi käib. Me ei saa lubada seda, et meil tekib juurde mingisuguseid menetlusi, mis justkui on menetlused, mis justkui on uurimine ja ei ole uurimine ning mille kohta reeglistikku ei ole. See ei ole nii lihtsalt lahendatav," lausus Pakosta.

Rahandusminister Jürgen Ligi peab kahetsusväärseks, et eelnõu on valitsuses erimeelsuse tõttu seisma jäänud. Ligi sõnul pole võimalik rahapesu andmebüroo haldusmenetlust võrrelda kriminaalmenetlusega.

"Rahapesu andmebüroo peab juurde pääsema panga andmetele. Ta peab analüüsima rahapesu riske. Selleks on tal olemas pangakonto juurdepääs kõigis riikides juba 30 aastat. 180 riiki, kus on juurdepääs, aga me räägime ikka, nagu oleks mingi probleem pangasaladusega Eestis. Ei ole. Suvalist juurdepääsu RAB ei saa. Ta saab põhjendatud kahtluse korral ja mitte automaatselt, nagu meile siin oponendid ütlevad, vaid taotluse alusel," sõnas Ligi.

Ligi ütles, et tahab seadusemuudatuse arutelu nädala pärast valitsuse istungi päevakorda panna. Riigikogu rahanduskomisjoni aseesimees, Keskerakonda kuuluv Andrei Korobeinik toetab seisukohta, et pangakontodele ei peaks juurdepääsu olema.

"Ma üldse ei välista, et see läheb ükskord läbi, aga ma usun, et väga paljud poliitikud võitlevad selle nimel, et seda nende ametiajal ei juhtuks," sõnas Korobeinik.

Korobeiniku sõnul põhjustavad vastuolusid koalitsioonis lähenevad valimised.

"Praegu on nad võimul ja see ilmselt neid liidab. Ma arvan, et suvi pigem möödub poliitika mõttes rahulikult," ütles Korobeinik.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

FILMI- JA TELEPIDU

ELA KAASA!

Vaata otse

Kuula otse

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo