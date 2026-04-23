Tartus algas rahvusvaheline maamess

Tartus algas maaelule ja -majandusele keskenduv rahvusvaheline maamess, kus on oma kauba pannud välja ligi 500 kauplejat ning kolme päeva jooksu on oodata üle 40 000 külastaja.

Tartu linna ääres, ligi seitsme ja poole hektarilisel maa-alal, võis neljapäeval näha väga erinevaid kaupu, mis on maaeluga seotud. Lisaks kohalikele kauplejatele olid oma tooted pannud välja ka ettevõtted kümnest välisriigist.

"Meil on neli suuremat teemat, mis on siin esindatud. Kõigepealt põllumajandus, siis teine suurem teema on metsandus, kaks pisemat on aiandus ja toit. Kõik need valdkonnad on esindatud ja kui messil ringi käia, siis näete, kui palju on uut tehnikat, hästi palju on traktoreid, põllutööriistu ja selleks, et kõige selle tutvuda, tuleb aega varuda," sõnas messikorraldaja Alo Pettai.

Kas on mõni leping ka sõlmitud?

"Täna (neljapäeval toim) veel mitte. Nende suurte raskete masinate puhul on maamess enda kohaloleku näitamise koht. See ei ole laat. Siit ostetakse jupp sinki kaasa ja võetakse hulk uusi kontakte, kellega hiljem jätkata," sõnas Forklifti rasketehnika ärisuuna juht Mart Kiisküla.

"Maamessil oleme esimest korda väljas ja inimeste huvi saunade vastu on üllatavalt suur olnud. Tundub, et inimestele saunad järjest rohkem meeldivad. Esimese kahe tunniga suutsime ühe sauna kliendile maha müüa," ütles Woodnest tegevjuht Ain Sammalkivi.

Kuigi kõik külastajad ei plaaninud ju uut traktorit või aiamaja soetada, siis leidus suure kaubavaliku hulgast igaühele midagi vajalikku.

"Väga palju erinevat tehnikat on - põllumajandustehnikat , traktoreid, põlluharimisseadmeid ja kõike muud. Me ostsime, kuna ma olen lapse ja elukaaslasega koos, loomulikult lapsele koju erinevaid tooteid ja igalt poolt midagi nipet-näpet," lausus külastaja Lääne-Virumaalt Sander.