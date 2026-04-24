Hiina saatkond teeb aktiivselt Eesti koolides lastele ajupesu

Enamikul juhtudel pole kool Hiinat kutsunud, vaid saatkond käib ennast ise pakkumas, tõdeb ajaleht..

Postimees tuvastas vähemalt viis kooli, kus Hiina saatkond on lastele hiljuti kultuuripropagandat teinud: Tallinna Mustjõe gümnaasium, Jüri kool, Pärnu vanalinna kool, Läänemaa ühisgümnaasium ja Tallinna Õismäe gümnaasium.

Koolijuhid Hiina kultuuripropagandas mingeid probleeme ei näe.

Ka kaitsepolitseiamet märkis oma aastaraamatus, et Hiina suursaadik on sage külaline Eesti üldhariduskoolides ja ülikoolides: eesmärk on Hiina negatiivse kuvandi murdmiseks rääkida Eesti lastele Hiinaga seonduvatest positiivsetest asjadest nagu kultuur, loodus, tehnoloogia ja ajalugu.

Hiina saatkond on kapo aastaraamatu väited juba hukka mõistnud ning nimetab neid pahatahtlikeks spekulatsioonideks. "Selle varjatud motiivid on segada Hiina saatkonna tavapärast tööd, eksitada ja hirmutada Eesti eri sektorite esindajaid, kes suhtlevad Hiinaga normaalselt, et häirida kahe riigi vahelist suhtlust," kurtisHiina saatkond oma vastulauses.