Hans Väre lahkub Sakala peatoimetaja ametist

"Üks Eesti tippjuht ütles ametist lahkudes, et tuleb ära tunda, millal juhi pakutav kasu ei kaalu enam üles ohtu organisatsiooni arengut pidurdama hakata. Hästi öeldud. 14 aasta jooksul saab juht päris hästi selgeks, mida on võimalik teha ja mida mitte. Seepärast tulebki juhti vahetada. Sest uus juht ei tea, mida ei ole võimalik teha, ja võib sellega hakkama saada," kirjutas Väre Sakala veergudel.

Ta selgitas, et viimasel aastal on Sakala olnud Postimehe grupi maakonnalehtede digitellijate seas enim loetud, ehkki elanike arvult jääb Viljandimaa nii Pärnu- kui Tartumaale tublisti alla.

"Paberlehe tiraaži langus on olnud kõigi väljaannete elu vääramatuks osaks juba tublisti üle kümne aasta, Sakala võib aga rõõmustada vähemalt selle üle, et meie tellijaskond on kahanenud viimase aastaga vähem kui teistel," märkis Väre.

Mis tööga ta edaspidi tegelema hakkab, seda Väre ei avaldanud.