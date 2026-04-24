USA võimud süüdistavad paremäärmuslasi uurivat rühmitust pettuses

Välismaa
USA justiitsministri kohusetäitja Todd Blanche ja FBI direktor Kash Patel
USA justiitsministri kohusetäitja Todd Blanche ja FBI direktor Kash Patel Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Annabelle Gordon
Välismaa

USA justiitsministeerium esitas süüdistuse organisatsiooni Southern Poverty Law Center (SPLC) vastu ja teatas, et paremäärmuslasi uuriv organisatsioon kasutas oma töös ebaseaduslikke võtteid. Võimude teatel maksis rühmitus paremäärmuslikesse organisatsioonidesse kuuluvatele informaatoritele ning ei teavitanud sellisest rahastamisviisist oma toetajaid.

Justiitsministeerium süüdistab organisatsiooni pettuses ja rahapesu vandenõus. Süüdistusaktis ei seisa, et raha läks otse vihakõnegruppidele.

"SPLC on mittetulundusühing, mis väidetavalt võitleb valge ülemvõimu ja rassilise vihkamise vastu, kajastades äärmusrühmitusi ja tehes uuringuid õiguskaitseorganite teavitamiseks eesmärgiga need rühmitused lammutada. SPLC ei lammutanud neid rühmitusi. Selle asemel lõi see äärmuslust, millele ta väidetavalt vastu seisab, makstes allikatele rassilise vihkamise õhutamiseks," teatas USA justiitsministri kohusetäitja Todd Blanche. 

SPLC on süüdistused tagasi lükanud. Tegemist on mittetulundusühinguga, mis jälgib paremäärmuslikke rühmitusi kogu USA-s. SPLC on eelkõige tuntud oma töö poolest Ku Klux Klani uurimisel.

Viimane süüdistus esitati mõni tund pärast seda, kui SPLC ajutine juht Bryan Fair ütles, et justiitsministeerium uurib organisatsiooni seoses nüüdseks tegevuse lõpetanud programmiga, mis kasutas tasustatud konfidentsiaalseid informaatoreid äärmusparempoolsetesse rühmitustesse infiltreerumiseks, vahendas CBS News

Blanche teatas, et SPLC kõnealune programm kestis vähemalt 2023. aastani. Tema sõnul algas organisatsiooni uurimine juba aastaid tagasi, kuid Joe Bideni ametiajal see peatati. Trump naasis aga Valgesse Majja ning justiitsministeerium alustas taas rühmituse uurimist. 

Blanche teatas, et ühel juhul maksis SPLC ühele informaatorile, kes kuulus rühmitusse, mis organiseeris 2017. aastal Charlottesville'is toimunud paremäärmusliku protesti. Toona sõitis valgete ülemvõimu pooldav äärmuslane rahva sekka ning surma sai rassismivastane aktivist Heather Heyer.

Bryan Fair mõistis justiitsministeeriumi süüdistused hukka ja lubas jätkata võitlust õiglasema maailma eest.

"Vägivaldse vihkamise ja äärmusrühmituste vastane võitlus on üks ohtlikumaid töid ja me usume, et see on ka üks olulisemaid töid, mida me teeme. Olgu öeldud, et see programm päästis elusid. Justiitsministeeriumi tegevus ei kõiguta meie otsusekindlust võidelda õigluse eest ja tagada, et kodanikuõiguste liikumise lubadus saab kõigi jaoks reaalsuseks," teatas Fair. 

SPLC on pikka aega olnud Trumpi administratsiooniga riius. Mullu oktoobris lõpetas FBI direktor Kash Patel kõik sidemed agentuuri ja SPLC vahel. Patel süüdistas rühmitust laimukampaania korraldamises. Trumpi kontrollitud MAGA-liikumine süüdistab rühmitust veel vabariiklastega seotud organisatsioonide ebaõiglases kohtlemises.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: CBS News

10:52

Salumäe tahab EOK presidendina näha Erki Noolt: ta on selleks küps

10:46

Eesti insenerid loodavad Kuupkulguriga Kuul logistikateenust pakkuda

10:44

Enefit: põlevkivijaamade roll varustuskindluse tagajana hakkab lõppema

10:25

USA võimud süüdistavad paremäärmuslasi uurivat rühmitust pettuses

10:24

Indiana NCAA meistriks viinud mängujuht jätkab karjääri Las Vegases

10:16

Kaarel Jänes: haridus ja tööturg peaksid astuma ühte sammu

10:08

Südalinna teater kuulutas välja konkursi loomingulise juhi ametikohale

10:05

Emor: EKRE toetus vajus kümne aasta madalaimale tasemele

10:03

Lauri Laats: kas Eesti energeetika tulevik müüakse vaikselt maha?

09:59

Rebane: kuigi ma ei taha enam igal õhtul laval olla, ei kao näitlemine kuhugi

Loetumad uudised

23.04

Evelin Võigemast lahkub Tallinna Linnateatrist

23.04

Venemaa võtab lennukite nappuse tõttu kasutusele vananenud tehnikat

23.04

Peskov käis välja konksuga ettepaneku Putini ja Zelenski kohtumiseks

23.04

Tallinnas T1 keskuses sulges uksed Cinamoni kino Uuendatud

22.04

Inspektsioon ei näe, kuidas LHV saaks aastas 10 protsenti töötajatest välja vahetada

23.04

Tallinn taotleb juba 15 aastat riigilt südalinnas asuvat maatükki

07:01

Hiina saatkond teeb aktiivselt Eesti koolides lastele ajupesu

23.04

Narvas algas võimupööre

06:32

Autokütuse jaehinnad on reedeks langenud kuu aja madalaimale tasemele

23.04

Eleringi gaasijaamade plaan tekitab tuumajaama rajajates hämmingut

ilmateade

loe: sport

10:52

Salumäe tahab EOK presidendina näha Erki Noolt: ta on selleks küps

10:24

Indiana NCAA meistriks viinud mängujuht jätkab karjääri Las Vegases

09:51

Millend kindlustas koha finaalsõitudes, Helenid üheksandad

09:17

Igoneni koduklubi kasutas suurklubi lohakuse ära

loe: kultuur

10:08

Südalinna teater kuulutas välja konkursi loomingulise juhi ametikohale

08:44

"Esimese sammu" kirjanduspreemia laureaat on Maria Veske

08:22

Galerii: Tütar galerii uue näituse keskmes on näiline turvalisus

08:15

Galerii: Temnikova ja Kasela galerii uus näitus uurib ajaloo lavastamist

loe: eeter

09:59

Rebane: kuigi ma ei taha enam igal õhtul laval olla, ei kao näitlemine kuhugi

23.04

Maiken: igaüks võib õppida laulma

23.04

Galerii: Austria suursaadik võõrustas Eurovisioonile lendavat Vanilla Ninjat Uuendatud

23.04

Süsteemiuuendused võivad kaasa tuua tõrked ERR-i telekavades

Raadiouudised

09:55

Leedu päikeseelektri skeem tõi Eesti Energiale 25 miljonit eurot kahjumit

09:55

Zelenski loodab EL-i liitumiskõneluste edenemist

09:50

Õhutemperatuur tõuseb kuni 12 kraadini

09:35

Raadiouudised (24.04.2026 09:00:00)

23.04

Uus-Kiviõli kaevanduse rajamine läheb VKG-le maksma vähem kui algul plaanitud

23.04

Cinamon kino lõpetas üürivõla tõttu tegevuse Tallinnas T1 Keskuses

23.04

Päevakaja (23.04.2026 18:00:00)

23.04

Elering plaanib rajada üle Eesti gaasielektrijaamu 900 megavati ulatuses

23.04

Narvas algas võimupööre

23.04

Eestis on sideandmete kasutamise kord sattunud vastuollu Euroopa Liidu õigusega

