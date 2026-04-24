USA võimud süüdistavad paremäärmuslasi uurivat rühmitust pettuses

USA justiitsministeerium esitas süüdistuse organisatsiooni Southern Poverty Law Center (SPLC) vastu ja teatas, et paremäärmuslasi uuriv organisatsioon kasutas oma töös ebaseaduslikke võtteid. Võimude teatel maksis rühmitus paremäärmuslikesse organisatsioonidesse kuuluvatele informaatoritele ning ei teavitanud sellisest rahastamisviisist oma toetajaid.

Justiitsministeerium süüdistab organisatsiooni pettuses ja rahapesu vandenõus. Süüdistusaktis ei seisa, et raha läks otse vihakõnegruppidele.

"SPLC on mittetulundusühing, mis väidetavalt võitleb valge ülemvõimu ja rassilise vihkamise vastu, kajastades äärmusrühmitusi ja tehes uuringuid õiguskaitseorganite teavitamiseks eesmärgiga need rühmitused lammutada. SPLC ei lammutanud neid rühmitusi. Selle asemel lõi see äärmuslust, millele ta väidetavalt vastu seisab, makstes allikatele rassilise vihkamise õhutamiseks," teatas USA justiitsministri kohusetäitja Todd Blanche.

SPLC on süüdistused tagasi lükanud. Tegemist on mittetulundusühinguga, mis jälgib paremäärmuslikke rühmitusi kogu USA-s. SPLC on eelkõige tuntud oma töö poolest Ku Klux Klani uurimisel.

Viimane süüdistus esitati mõni tund pärast seda, kui SPLC ajutine juht Bryan Fair ütles, et justiitsministeerium uurib organisatsiooni seoses nüüdseks tegevuse lõpetanud programmiga, mis kasutas tasustatud konfidentsiaalseid informaatoreid äärmusparempoolsetesse rühmitustesse infiltreerumiseks, vahendas CBS News.

Blanche teatas, et SPLC kõnealune programm kestis vähemalt 2023. aastani. Tema sõnul algas organisatsiooni uurimine juba aastaid tagasi, kuid Joe Bideni ametiajal see peatati. Trump naasis aga Valgesse Majja ning justiitsministeerium alustas taas rühmituse uurimist.

Blanche teatas, et ühel juhul maksis SPLC ühele informaatorile, kes kuulus rühmitusse, mis organiseeris 2017. aastal Charlottesville'is toimunud paremäärmusliku protesti. Toona sõitis valgete ülemvõimu pooldav äärmuslane rahva sekka ning surma sai rassismivastane aktivist Heather Heyer.

Bryan Fair mõistis justiitsministeeriumi süüdistused hukka ja lubas jätkata võitlust õiglasema maailma eest.

"Vägivaldse vihkamise ja äärmusrühmituste vastane võitlus on üks ohtlikumaid töid ja me usume, et see on ka üks olulisemaid töid, mida me teeme. Olgu öeldud, et see programm päästis elusid. Justiitsministeeriumi tegevus ei kõiguta meie otsusekindlust võidelda õigluse eest ja tagada, et kodanikuõiguste liikumise lubadus saab kõigi jaoks reaalsuseks," teatas Fair.

SPLC on pikka aega olnud Trumpi administratsiooniga riius. Mullu oktoobris lõpetas FBI direktor Kash Patel kõik sidemed agentuuri ja SPLC vahel. Patel süüdistas rühmitust laimukampaania korraldamises. Trumpi kontrollitud MAGA-liikumine süüdistab rühmitust veel vabariiklastega seotud organisatsioonide ebaõiglases kohtlemises.