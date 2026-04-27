Tervisekassa tahab tugevdada perearstiabi ja siduda rahastuse ravitulemusega

Autor/allikas: Madis Mumma / ERR
Tervisekassa lähiaastate sihiks on tugev ja kättesaadav perearstiabi, rahastamise tihedam seos ravitulemustega ning terviseandmete parem kättesaadavus, et arstidel jääks rohkem aega patsiendiga tegelemiseks.

Tervisekassa nõukogu kinnitas esmaspäeval uue arengukava aastateks 2026–2029, milles on välja toodud kolm põhilist eesmärki.

Esiteks peavad perearstimeeskonnad olema inimestele kättesaadavad ja lahendama suurema osa tervisemuredest, nii et abi antaks võimalikult kiiresti ja sobivalt ehk vastuvõtuna perearstikeskuses, telefonitsi või e-kanalite kaudu.

Ka näeb arengukava ette, et edaspidi peaks enamik inimestest olema seotud tervisekeskustega, kus töötavad eri valdkondade spetsialistid koos. Perearstide tasandil peaks rohkem abi antama ka vaimse tervise ja eluviisihaiguste osas.

Teine arengukava eesmärk on siduda rahastamine tihedamalt ravi kvaliteedi ja tulemustega ning toetada inimeste teadlikku panust oma tervisesse. See tähendab, et kui praegu tasutakse suuresti iga visiidi ja protseduuri eest eraldi, siis edaspidi seotakse rohkem rahastamisest sellega, kas inimese tervis tegelikult paraneb.

Suurenema peaks arstide omavaheline koostöö ja e-konsultatsioonide hulk. Vaadatakse üle põhimõtted, millised teenused peavad inimestele jääma kodulähedasteks ja millised peaksid koonduma kompetentsikeskustesse. Arvestama hakatakse patsiendi enda hinnangut ravitulemusele.

Kolmanda eesmärgina toob arengukava välja, et suuremat tähelepanu hakkab saama terviseandmete turvalisus ja kasutuslihtsus.

See tähendab, et terviseandmed oleks nii inimesele endale kui ka tervishoiuteenuste osutajatele võimalikult hästi kättesaadavad. Nii kulub arstidel vähem aega info otsimisele ja dokumenteerimisele ning rohkem aega patsiendiga tegelemisele. Ühtlasi peaksid lihtsasti kasutatavad terviseandmed toetama raviotsuseid ja teadustööd ning võimaldama paremini hinnata raviraha sihipärast kasutamist.

Tervisekassa reservidest jätkub 2030. aastani

Tervisekassa nõukogu esimehe, sotsiaalminister Karmen Jolleri sõnul on lähiaastate suur väljakutse tervisekassa eelarve puudujäägi vähendamine, millega on juba algust tehtud.

"Kui ma aasta tagasi sotsiaalministrina ametisse asusin, oli tervisekassa seisus, kus 2028. aastaks on kõik reservid otsas. 2025. aasta kahjumiks oli eelarves planeeritud 167,6 miljonit eurot," ütles Joller. "Juhatuse ja nõukogu pingutuste tulemusel oli puudujääk 75 miljoni võrra väiksem, ehkki arstiabi kättesaadavus inimestele jäi samaks."

Joller lisas, et praeguste prognooside järgi jätkub tervisekassa reservidest 2030. aastani, mis annab organisatsioonile lisaaega vajalikeks muudatusteks. Ka on tervisekassa juhtimist muudetud märksa läbipaistvamaks ja tugevamaks.  

Tervisekassa juhatuse esimehe Siiri Lahe sõnul annab arengukava sihi, kuidas esmatasandi arstiabi tugevdades haigusi ennetada, varem avastada ja kontrolli all hoida. Tema sõnul peab süsteem olema inimese jaoks peab lihtne ja arusaadav ning õigel tasemel arstiabi olema kättesaadav õigel ajal ja õiges kohas.

"Arengukava toetab ka eesmärki liikuda targalt eelarvetasakaalu suunas. See eeldab kriitilist hinnangut sellele, millises ulatuses on võimalik teenuseid targalt optimeerida ning kas, millal ja kui palju on vaja tervishoidu täiendavalt rahastada," sõnas Lahe.

Tervisekassa kinnitas pressiteate vahendusel, et arengukava koostamisel on arvestatud nii Eesti kui ka rahvusvaheliste andmete ja trendidega ning et Eestis pakutakse tänapäeval maailmatasemel ravi. Siiski on tervishoiu jätkusuutlikkust tagada keeruline, arvestades piiratud eelarvet ja vananevat rahvastikku.

Toimetaja: Karin Koppel

13:55

Mikk Jürjens lahkub Tallinna linnateatri ridadest

13:23

Keeleminutid. Sõnaveebis on koos eesti keele minevik, olevik ja tulevik

12:56

Investeerimisettevõtja: eurooplased jäävad süstemaatiliselt vaesemaks

12:45

VAATA OTSE | EOK täiskogul toimub Kaljulaidi umbusaldushääletus Uuendatud

12:45

TÄNA OTSE | Tugeva Norra alistanud Kaldvee ja Lill kohtuvad Austraaliaga Uuendatud

12:42

Külli Taro: pöördukse efektist kaitsevaldkonnas

12:40

Alutaguse rahvuspargi võimalik laienemine on jäänud venima

12:40

Raadiouudised (27.04.2026 12:00:00)

12:40

Ka teisipäeval tuleb vihma- ja lörtsihooge

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

26.04

Ida-Virumaal toimus raske bussiõnnetus Uuendatud

26.04

Lume ja libeduse tõttu sõitis Kohtla-Järve juures buss kraavi

26.04

Valge Maja korrespondentide õhtusöögil toimus tulistamine Uuendatud

26.04

Piirivalve kaater kaldus rikke tõttu Narva jõel Venemaa vetesse

26.04

Sõja 1523. päev: Ukraina süütas Venemaa ühe suurima naftatöötlemistehase Uuendatud

12:10

Estlink 2 tabas pühapäeval mitu riket Uuendatud

08:22

Soomes võib elumaja kõrvalises asukohas osta odavamalt kui Eestis

26.04

ERR uuris, miks ikkagi toimub Kersti Kaljulaidi umbusaldamine

26.04

Tanja: elu hakkab jälle ülespoole minema

06:06

Iraani välisminister saabus Peterburi kõnelustele Putiniga

