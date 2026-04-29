Bensiinide 98 ja 95 hindade võrdustumise taga on kampaaniad

Juba pikemat aega võib osadest Eesti tanklatest leida bensiini 98 sama hinnaga kui väiksema oktaanarvuga bensiini 95. Sellist hinnastamist kasutavate Olerexi ja Alexela sammu taga pole sisseostuhindade muutus, vaid turuvõitlusest lähtuvad kampaaniad.

Olerex on juba aasta algusest alates pakkunud sooduskampaaniat, kus bensiinide 95 ja 98 postihinnad on võrdsed. Ettevõtte sõnul on tegemist kliendikäitumist suunava lähenemisega.

Ka Alexela tanklates on 98 bensiini hind aprilli lõpus olnud 95 tasemel kampaania korras. Ettevõtte äriarenduse juht Tarmo Kärsna ütles ERR-ile, et läbi aastate on kütuste hind erinenud viie sendi võrra, kuid soojemate ilmade saabumine on toonud välja hobisõidukid.

"Eks inimesed tahavad kevadel oma kaherattalised sõbrad ja ka teised masinad päikese kätte tuua ning selle puhul eelistatakse pigem 98 kütust," sõnas Kärsna.

Euroopa Keskkonnaagentuuri 2025. aastal avaldatud 2023. aasta kütuse kvaliteediseire järgi moodustas Soomes 98 kütus bensiini kogumüügist umbes 20,5 protsendi ning Lätis vaid 13,8 protsenti. Eestis oli aga 98 bensiini osakaal veidi enam kui 37 protsenti.

Euroopa Liidus on 2019. aastast bensiinile 95 kohustuslik lisada 10 protsenti etanooli, mille hind on bensiini omast kõrgem. Samas 98 kütusele sama asi kohustuslik pole. Biokohustust on võimalik täita kahel moel, kas biolisandi lisamise või niiöelda "statistika soetamise" teel. Eestis tarbijate vastumeelsuse tõttu ükski kett juba mitmeid aastaid biolisandiga autokütuseid ei paku.

Kärsna sõnul on bensiini 98 turuosa jäänud Eestis suureks kahel põhjusel. Esiteks on ajalooliselt Eestis kahe kütuse hinnavahe maailma mastaabis olnud pigem väike. Teiseks aga saab rääkida biokütusest.

"Olgugi, et 98 kütust on kallim sisse osta, ei tule selle puhul erinevalt 95 arvestada bioelemendiga. See võib olla eriti sobiv näiteks turuosalistele, kel varem kliimaeesmärkide täitmisega probleeme on olnud," viitas Kärsna Olerexile, kelle riigikohus 2024. aastal liiga väikse hulga biokütuse turule toomises 2022. aastal süüdi jättis.

Circle K mootorkütuste hinnastamisjuhi Indrek Sassi sõnul neil sarnast kampaaniat plaanis pole.