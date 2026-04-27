Iraani välisminister Araghchi süüdistas kõneluste ebaõnnestumises USA-d

"Läbirääkimistel oli mõningaid edusamme. Ameerika lähenemine tähendas, et eelmine läbirääkimisvoor ei saavutanud oma eesmärke, hoolimata tehtud edusammudest. See juhtus nende liigsete nõudmiste ja valede lähenemisviiside tõttu," ütles Araghchi.

Araghchi ise lahkus Venemaa suunas pühapäeva õhtul Pakistanist.

Araghchi kohtus esmaspäeval oma Venemaa kolleegi Sergei Lavrovi ja Vladimir Putiniga. Araghchi kasutab oma Venemaa-visiiti, et rõhutada oma riigi sidemeid Moskvaga.

Peterburis peetud kohtumisel ütles Araghchi, et Venemaa on Iraani kõrval seisnud ning kaks riiki jätkavad oma strateegilist partnerlust. Putin ütles omalt poolt, et Moskva teeb kõik endast oleneva aitamaks tagada rahu Lähis-Idas.

"Meie omalt poolt teeme kõik, mis teenib teie huve, kõigi piirkonna inimeste huve, et rahu saavutataks võimalikult kiiresti," seletas Putin.