Kasahstani president kutsus Putinit avalikult üles sõda Ukrainas lõpetama

Kasahstani president Kassõm-Džomart Tokajev ütles laupäeval Venemaa president Vladimir Putiniga kohtudes, et ta ei mõista Vene-Ukraina sõja olemust, ning tegi ettepaneku külmutada see 2022. aasta kevadel Istanbulis peetud läbirääkimiste kokkulepete tingimuste kohaselt ja seejärel liikuda edasi rahu suunas.

"Olen algusest peale öelnud, et see on riikidevaheline konflikt. Me ei räägi mingist kodusõjast. Oleme alati austanud Ukraina rahvast, nende kultuuri, keelt ja usume, et selle konflikti olemus pole paljudele, sealhulgas meile, päris selge," märkis ta Putiniga Venemaal Omskis kohtudes.

Kasahstani liider ütles, et kui Armeenia-Aserbaidžaani sõdade põhjused olid selged ja ulatusid kaugele ajalukku, siis Ukraina sõda on väga raske mõista.

"Kuidas sellest olukorrast välja tulla? Keegi ei tea, kuna mõlemal poolel on oma seisukohad," ütles Tokajev. "Teisalt on olemas hetk ja võimalus see kõik külmutada."

"See on häbi, noored inimesed surevad. See kõik tuleb peatada," lisas ta.

"Otsustasin oma tagasihoidlikku arvamust avaldada, sest inimesed teadsid, et kavatsen Omskis olla," lisas ta Putini kõrval istudes.

Kasahstan on Venemaa liitlane, kuid pole kunagi väljendanud toetust Moskva agressioonile Ukrainas.

Diplomaatilised kõnelused enam kui neli aastat kestnud sõja lõpetamiseks on seiskunud ning Putin on korduvalt öelnud, et Moskva kavatseb ülejäänud Ida-Ukraina jõuga vallutada.