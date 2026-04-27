Tšaadis hukkus veevarude pärast toimunud kokkupõrkes üle 40 inimese

Tšaadi pealinn N'Djamena
Tšaadi pealinn N'Djamena Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
Välismaa

Aafrikas asuvat Tšaadi vaevavad äärmuslikud ilmastikuolud ning kogukondade kokkupõrked veevarude pärast muutuvad üha sagedasemaks. Viimases kokkupõrkes hukkus vähemalt 42 inimest.

Konflikt sai alguse vaidlusest veekaevu üle kahe perekonna vahel. Olukord eskaleerus kiiresti ning rünnakud kasvasid vastastikusteks kättemaksuaktsioonideks, mitu küla põletati maha. Valitsusametnike sõnul hukkus Ida-Tšaadis vähemalt 42 inimest.

"Vägivald levis suurele alale, sõjavägi pidi sekkuma," ütles asepeaminister Limane Mahamat. Ta lisas, et sõjaväe kiire tegutsemine aitas kokkupõrkeid ohjeldada ning olukord on nüüd kontrolli all.

Sellised kokkupõrked on riigis sagedased, kuna konkurents vee ja karjamaade pärast on suur. Omavahel rivaalitsevad nii põllumehed kui ka karjakasvatajad.

Viimastel aastatel on sellistes  konfliktides hukkunud sadu inimesi ning probleemi seostatakse ka kliimamuutuste ja keskvalitsuse nõrkusega.

Pingeid süvendab ka Sudaani sõja eest põgenenud inimeste sissevool, mis suurendab survet nappidele ressurssidele veelgi.

Tšaadis elab ligi 200 etnilist rühma, see on üks maailma vaesemaid riike ning üle 42 protsendi elanikkonnast elab allpool vaesuspiiri.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: DW

