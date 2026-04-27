USA meediagala ründajale esitati süüdistus Trumpi mõrvakatses

Välismaa
Presidendi tapmiskatses süüdistatav Cole Tomas Allen.
Presidendi tapmiskatses süüdistatav Cole Tomas Allen. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Välismaa

Esmaspäeval astus föderaalkohtu ette 31-aastane Cole Tomas Allen, keda süüdistatakse laupäeval Washingtonis toimunud Valge Maja korrespondentide õhtusöögil aset leidnud tulistamises ja president Donald Trumpi ning teiste kõrgete ametnike atentaadikatses.

Mees, keda süüdistatakse tulistamises meediagalal, kus osales ka president Donald Trump, tema abikaasa ja asepresident, astus esmaspäeval kohtu ette süüdistatuna presidendi mõrvakatses ja kahes tulirelvakuriteos.

Meediakanalite andmetel ähvardab 31-aastast Cole Allenit süüdimõistmisel kuni eluaegne vanglakaristus Trumpi tapmiskatse eest.

Uurijate sõnul oli tulistaja sihtmärgiks tõenäoliselt Trump ja teised kõrged administratsiooni esindajad.

"Tuginedes toimunu esialgsele analüüsile, usume, et tema sihtmärkideks olid administratsiooni liikmed," sõnas USA prokuröri kohusetäitja Todd Blanche teleintervjuus.

Ametnike sõnul tulistas kahtlustatav Washington Hiltoni hotelli turvakontrollis püstolkuulipildujast salateenistuse agenti, misjärel ta maha suruti ja vahistati.

Intsidendi puhkedes toimetati sündmuskohalt minema Trump, esileedi Melania Trump, asepresident JD Vance ja kabineti liikmed. Trumpi sõnul pääses tulistada saanud agent rasketest vigastustest, kuna kuul tabas tema kuulivesti.

Uurijad analüüsivad ka manifesti, mille autoriks peetakse Allenit. Väidetavas manifestis oli mees koostanud sihtmärkide nimekirja tähtsuse järjekorras, kus esikohal olid Trumpi administratsiooni ametnikud.

Manifestis seisis ka, et salateenistuse agendid on sihtmärgid vaid äärmisel vajadusel ning hotelli turvatöötajad, kapitooliumi politsei ja rahvuskaart on märgitud kui mitte-sihtmärgid, kui vähegi võimalik ehk siis, kui nad tulistaja pihta tuld ei ava. Hotelli töötajad ja külalised sihtmärkide hulka ei kuulunud.

"Olen Ameerika Ühendriikide kodanik," seisis kirjas. "See, mida teevad minu esindajad, peegeldub ka minul. Ma ei ole enam nõus lubama pedofiilil, vägistajal ja reeturil minu käsi oma kuritegudega määrida."

"Teise põse pööramine ajal, kui kedagi teist rõhutakse, ei ole kristlik käitumine – see on kaasosalus rõhuja kuritegudes," seisis manifestis.

Kuigi manifestis ei nimetata Trumpi nimepidi, viidatakse selles rahulolematusele administratsiooni erinevate sammude ja hiljutiste sündmuste suhtes, sealhulgas USA rünnakutele narkosmugeldajate paatide vastu Vaikse ookeani idaosas.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: AFP-BNS, The Guardian

