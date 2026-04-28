Otse kell 12: Tallinna linnavalitsuse pressikonverents

Pressikonverentsil käsitletavad teemad: trepironijad ehk abivahendid liikumisraskustega inimeste toetamiseks kodust väljumisel; uue trollitaristu rajamine; trolliliinide numeratsioon; Hipodroomi ristmiku ehitustööd; Kesklinna linnaosa tegevusprogramm parkides kogunevate noorte kaasamiseks ja turvalise linnaruumi toetamiseks.

Kell 12 algaval Tallinna linnavalitsuse pressikonverentsil osalevad linnapea Peeter Raudsepp, abilinnapead Riina Solman ja Joel Jesse ning Kesklinna linnaosavanem Nikita Groznov. Pressikonverentsi saab vaadata ERR-i portaalist.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: