Otse kell 12: Tallinna linnavalitsuse pressikonverents
Kell 12 algaval Tallinna linnavalitsuse pressikonverentsil osalevad linnapea Peeter Raudsepp, abilinnapead Riina Solman ja Joel Jesse ning Kesklinna linnaosavanem Nikita Groznov. Pressikonverentsi saab vaadata ERR-i portaalist.
Pressikonverentsil käsitletavad teemad: trepironijad ehk abivahendid liikumisraskustega inimeste toetamiseks kodust väljumisel; uue trollitaristu rajamine; trolliliinide numeratsioon; Hipodroomi ristmiku ehitustööd; Kesklinna linnaosa tegevusprogramm parkides kogunevate noorte kaasamiseks ja turvalise linnaruumi toetamiseks.
