Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Ukraina ekspeaminister Arseni Jatsenjuk

Ukraina on rindel tagasi võitnud mõningase initsiatiivi, aga olukord on endiselt väga keeruline. Millises seisus on rahuläbirääkimised? Kui pettunud on ukrainlased Donald Trumpi Ukraina poliitikas? Milliseid julgeolekugarantiisid saab Ukraina üldse usaldada? ETV "Esimesele stuudiole" andis Kiievis intervjuu Ukraina endine peaminister ja Kiievi julgeolekufoorumi juht Arseni Jatsenjuk.